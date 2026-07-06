Smartphones obsolètes : le danger invisible des mises à jour arrêtées

Un bon prix ne suffit pas si le téléphone approche de sa fin de support. Plusieurs modèles Samsung, Pixel, Motorola et certains iPhone sont concernés.

En bref La fin des mises à jour transforme un smartphone fonctionnel en appareil vulnérable et progressivement obsolète.

Les durées de support varient selon les marques, avec Samsung et Google plutôt généreux, Motorola plus limité, Apple plus long mais variable.

Quand un téléphone n’est plus suivi, les risques de sécurité augmentent et le remplacement devient souvent la solution la plus sûre.

Votre téléphone garde vos mails de boulot, vos conversations, vos comptes bancaires, parfois même vos données de santé. Alors oui, la fin du support logiciel, ce n’est pas une ligne planquée dans une fiche produit. C’est le moment où un appareil encore parfaitement fonctionnel commence à devenir un pari.

Quand les mises à jour s’arrêtent, le téléphone ne casse pas mais il vieillit d’un coup

Un smartphone en fin de vie logicielle ne s’éteint pas du jour au lendemain. Le problème est ailleurs. Plus de correctifs de sécurité, donc plus de réponse aux failles découvertes ensuite. Et des chercheurs en sécurité comme des cybercriminels en cherchent en permanence sur Android et iOS.

Après ça, le reste suit. Les nouvelles fonctions système ne débarquent plus, certaines applis finissent par abandonner les vieilles versions de l’OS, et les performances souffrent parce que les apps sont pensées pour du matériel plus récent. Résultat ? Un téléphone figé, puis un téléphone qui décroche.

Chez Samsung et Google, plusieurs modèles entrent déjà dans leur dernière ligne droite

Chez Samsung, la politique varie selon la gamme. Les flagships peuvent monter jusqu’à sept ans, les milieux de gamme à cinq ou six ans, les modèles plus abordables à quatre ans. Parmi ceux qui arriveront en fin de support avant la fin 2027, on trouve les Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, le Galaxy S21 FE 5G, les Z Fold3 et Z Flip3, mais aussi les Galaxy A14, A54 5G, A53 5G, S23, S23+, S23 Ultra, ainsi que les Z Fold4 et Z Flip4.

Chez Google, c’est plus simple. Les Pixel 8 et suivants ont droit à sept ans de mises à jour système et sécurité, les anciens à cinq ans. Sont dans leur dernière période les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les gammes Pixel 2, 3, 4 et 5, elles, ne reçoivent déjà plus rien. Clairement, une promo là-dessus sent le faux bon plan.

Motorola reste le plus limité, Apple joue avec ses propres règles

C’est chez Motorola que ça pique le plus. Historiquement, la marque se contentait souvent de deux à trois ans de sécurité et d’une seule grosse mise à jour Android. Elle a bien fait évoluer sa politique après l’exigence européenne d’au moins cinq ans de correctifs, mais sans promettre systématiquement les mises à jour Android en plus. Avant fin 2027, on verra arriver à échéance les Moto G, Moto G Stylus 5G, Moto G Power 5G, Moto G 5G, Moto G Play, Motorola Edge 2024, Edge+, Razr et Razr+.

Du côté d’Apple, pas de date de fin de vie publiée comme chez les constructeurs Android. La marque classe ses produits en vintage puis obsolètes. En général, un iPhone reçoit 5 à 7 ans de mises à jour iOS. Les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et l’iPhone SE de 2020 devraient probablement recevoir leur dernière grosse mise à jour avec iOS 27, alors que les gammes iPhone 12 et 13 ont encore un peu de marge. Mais Apple continue aussi d’envoyer des patchs de sécurité à des modèles bien plus anciens, jusqu’à l’iPhone 6s selon une mise à jour diffusée en mai 2026.

Si votre modèle est concerné, il y a quelques réflexes à avoir

Si vous avez déjà l’un de ces modèles, tout n’est pas perdu. Continuez à mettre vos applis à jour tant que possible, évitez les Wi-Fi publics non sécurisés, restez sur les boutiques officielles et méfiez-vous encore plus des liens reçus par mail ou message.

Mais bon, le vrai conseil reste le même. Si votre budget le permet, passez à un modèle plus récent. Un smartphone sans mises à jour, ce n’est pas juste un vieux téléphone. C’est une porte qui ferme mal.