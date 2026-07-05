Siri change enfin avec l’IA, mais pas pour tous les iPhone

La version dopée à l’IA de Siri débarque avec iOS 27, mais seuls certains iPhone y auront droit. Et les modèles les plus récents auront un bonus.

En bref Apple réserve Siri IA aux iPhone récents.

iOS 27 ne suffit pas pour l’obtenir.

Les iPhone 17 Pro auront des fonctions en plus.

Tous les iPhone qui recevront iOS 27 n’auront pas la nouvelle Siri IA. Le tri est bien plus sévère, et c’est là que pas mal de gens vont tiquer.

Le vrai tri ne se fait pas avec iOS 27

Chez Apple, la nouvelle version de Siri sera limitée aux appareils compatibles avec Apple Intelligence. Sur iPhone, ça veut dire tous les modèles sortis depuis l’iPhone 15 Pro. Côté tablettes et ordis, les iPad et Mac équipés d’une puce Apple silicon sont aussi dans la boucle. Même le iPad mini 2024 passe, grâce au même SoC que l’iPhone 15 Pro.

Vous pouvez vérifier ça très vite. Si, dans Réglages, vous voyez la section Apple Intelligence et Siri, votre téléphone est normalement sur la bonne voie pour récupérer cette mise à jour quand la version stable de iOS 27 sortira cet automne.

Et c’est là le détail important. iOS 27 ira jusqu’à l’iPhone 11, mais cette compatibilité ne donne pas accès à Siri IA. Deux étages, deux réalités.

Une Siri enfin capable de suivre une vraie demande

La promesse, cette fois, est plus sérieuse. Siri gère mieux les demandes personnelles, comprend le contexte et peut s’appuyer sur ce qu’il y a dans vos notes, vos photos, vos e-mails ou vos messages. Sur le papier, c’est exactement ce qu’on attendait depuis longtemps, pas juste un assistant qui récite la météo.

Apple s’appuie sur de nouveaux Apple Foundation Models stockés directement sur l’appareil. L’idée, c’est de gagner à la fois en rapidité et en confidentialité. Pour les requêtes plus lourdes, la firme bascule vers de plus gros modèles hébergés dans le cloud via Private Cloud Compute, avec la promesse que les données restent inaccessibles à quiconque d’autre que vous.

Les iPhone les plus récents auront une version plus musclée

Tous les appareils compatibles ne seront pas logés à la même enseigne. Les iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air profiteront d’un modèle local encore plus puissant. Résultat, une meilleure expérience globale, mais aussi des voix plus expressives pour Siri, une reconnaissance vocale améliorée et une dictée plus précise.

La suite se dessine déjà. Les futurs iPhone 18 Pro et le très attendu iPhone Fold devraient aussi profiter de ces modèles IA plus costauds embarqués sur l’appareil. Pour l’iPhone 18 standard, c’est beaucoup moins clair. L’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple envisageait de faire grimper la mémoire des modèles non Pro à 9 Go, alors que les modèles IA les plus puissants d’Apple demandent au moins 12 Go de RAM.

Pourquoi cette fois, ça peut vraiment compter ?

Autre détail, le lancement initial se fera en bêta. Il faudra sans doute s’inscrire manuellement pour activer Siri IA, un peu comme les utilisateurs de la bêta développeur de iOS 27 qui ont dû passer par une liste d’attente.

Bon, Apple Intelligence a jusque-là surtout donné l’impression d’empiler des fonctions IA pas toujours très utiles. Mais Siri, sur les builds bêta déjà testés, s’est montrée rapide, précise et enfin capable de gérer des requêtes complexes avec commandes enchaînées. Franchement, c’est peut-être la première brique du lot qui donne vraiment envie.