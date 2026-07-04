Amazon veut tout contrôler, jusqu’à ses propres puces

Amazon pourrait internaliser la conception de ses processeurs pour ses appareils. Derrière cette bascule, il y a l’IA, les coûts, et un vrai virage à la Apple.

En bref Amazon veut concevoir davantage de puces maison pour mieux contrôler ses coûts et ses performances.

La firme de Seattle s’appuie sur des partenaires comme AIchip et s’inspire du modèle d’Apple.

Le virage est déjà engagé avec de nouvelles puces IA intégrées dans les appareils Echo et Fire TV.

Ce qui se joue ici dépasse largement un simple composant. Si Amazon pousse vraiment la conception de puces en interne, ce sont ses Kindle, ses Fire TV, ses Echo et toute sa famille d’objets connectés qui pourraient changer de braquet.

Des puces maison pour presque tout l’écosystème

D’après l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, Amazon s’éloigne des processeurs achetés à l’extérieur pour adopter un modèle COT, en gros un modèle où le client garde la main sur la conception. L’idée serait de rationaliser ses activités hors IA pendant que les besoins de calcul explosent avec l’IA. Le mouvement prendrait vraiment forme en 2027.

Pour la partie back-end, design final et tests, Amazon s’appuierait sur AIchip, une société taïwanaise basée à Taipei, active depuis 23 ans. Elle conçoit notamment des puces ASIC, donc taillées pour des fonctions très précises. Ces dernières années, AIchip a aussi développé des puces 3 nm pour des serveurs IA, avec parmi ses clients Amazon et Intel.

Pourquoi Amazon regarde clairement du côté d’Apple ?

Le parallèle avec Apple saute aux yeux. Avant 2020, les Mac tournaient sur du silicium Intel. Puis Apple a lancé la M1 en novembre 2020, après avoir déjà installé ses propres puces de série A dans l’iPhone et l’iPad dès 2010 avec l’A4.

Ce choix donne plus de contrôle sur l’intégration matériel-logiciel et sur l’optimisation. Et ça, on l’a vu, peut faire une vraie différence en performances. Pas juste pour la fiche technique, pour l’expérience au quotidien aussi.

Le virage a peut-être déjà commencé chez Echo

Bon, le plus intéressant, c’est que ce basculement n’est peut-être déjà plus une hypothèse. Les nouveaux Echo lancés en octobre 2025 embarquent deux puces conçues sur mesure, l’AZ3 et l’AZ3 Pro, pensées pour des tâches d’IA ambiante.

Selon Amazon, l’Echo Dot Max utilise l’AZ3 pour détecter les conversations et permettre de parler à Alexa Plus AI depuis n’importe quel endroit de la pièce. De leur côté, les Echo Studio, Echo Show 8 et Echo Show 11 ont droit à l’AZ3 Pro, avec prise en charge de davantage de modèles de langage et des vision transformers.

Panos Panay ne dit pas tout, mais il confirme l’essentiel

Officiellement, Amazon n’a pas commenté la fuite. Mais Panos Panay, patron du hardware chez Amazon, a reconnu auprès de CNBC que l’entreprise conçoit ses propres puces IA.

Il a expliqué : « Sur certains des appareils les plus critiques en ce moment, notre priorité est un silicium de bout en bout », en citant les Echo lancés l’an dernier et les Fire TV. Il a aussi évoqué toute une feuille de route d’appareils nomades, avec une promesse simple : « Vous n’aurez pas à attendre longtemps ». Clairement, Amazon n’en est plus au simple test.