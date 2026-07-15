Spotify teste une commande vocale qui change vraiment l’usage

Spotify déploie en bêta Talk to Spotify, un outil vocal et textuel pour piloter l’écoute, créer des playlists et fouiller son historique.

En bref Spotify lance Talk to Spotify en bêta.

Voix et texte pour piloter l’écoute.

Réservé aux abonnés Premium.

L’IA dans les apps, on en mange déjà pas mal. Cette fois, Spotify a peut-être trouvé un usage vraiment malin. Avec Talk to Spotify, les abonnés Premium peuvent parler à l’app, ou lui écrire, pour lancer de la musique, bricoler une playlist ou retrouver des infos sur ce qu’ils écoutent. Et ça, franchement, c’est plus utile qu’un gadget qui remixe tout sans qu’on lui demande.

Une IA qui sert enfin à quelque chose

Jusqu’ici, Spotify utilisait déjà beaucoup l’IA, entre remixes et podcast perso généré à coups de prompts. Là, la promesse est plus simple. L’app permet une vraie conversation pour choisir ce qui passe, explorer ses goûts, revenir sur son historique d’écoute ou creuser un podcast et un livre audio, sans quitter l’interface. Résultat, une fonction qui touche enfin au cœur du produit, la musique.

Depuis l’écran d’accueil jusqu’au morceau en cours

Le nouvel outil fonctionne sur mobile, depuis les vues Home et Now Playing. On peut demander à l’app de jouer des artistes jamais écoutés, puis affiner derrière avec un nom comme Bad Bunny, ou demander quelque chose de plus énergique.

Quand un titre plaît, le système peut aussi enregistrer le morceau, l’ajouter à la file d’attente ou suivre l’artiste. Bref, il ne se contente pas de lancer une recherche. Il agit directement dans l’écoute.

Des réponses sur les titres, les artistes et vos habitudes

Depuis Now Playing, Talk to Spotify peut aussi répondre à des questions sur ce que vous avez dans les oreilles. Par exemple, demander l’inspiration derrière Radical Optimism de Dua Lipa, la date de sortie d’un album, ou le genre d’un morceau.

L’app peut ensuite renvoyer vers des artistes liés ou des histoires associées. Même logique avec les podcasts et les livres audio, où elle donne du contexte sur un invité ou un auteur. Et il y a un autre angle, plus perso, avec des questions du style, depuis quand vous écoutez ce titre, ou quels genres vous avez le plus poncés récemment. Ce n’est pas juste une télécommande vocale, c’est aussi une porte d’entrée vers votre propre historique.

Une bêta encore très limitée

Pour l’utiliser, il faut appuyer sur le micro dans le champ de recherche, ou taper directement sa demande. Le déploiement a commencé progressivement en bêta pour les utilisateurs Premium de 18 ans ou plus, en anglais, sur iOS et Android.

Mais tout le monde n’y a pas accès. Pour l’instant, seuls les utilisateurs situés aux États-Unis, en Irlande et en Suède sont concernés. Donc oui, c’est encore très cadré. Mais pour une fois, l’IA de Spotify ressemble à un vrai outil du quotidien, pas à une démo un peu creuse.