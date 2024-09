L’IA Playlist de Spotify est accessibles pour les utilisateurs Premium aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande

Spotify élargit son offre avec le lancement de l'IA Playlist, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs Premium aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande de créer des listes de lecture personnalisées. Grâce à cette technologie innovante, les abonnés peuvent générer des sélections musicales basées sur des prompts spécifiques, offrant ainsi une expérience d'écoute sur mesure et créative.

Spotify révolutionne les playlists avec l’intelligence artificielle

Spotify, le géant suédois du streaming musical, vient de franchir une nouvelle étape dans l’expérience utilisateur. La plateforme a récemment dévoilé une fonctionnalité innovante pour les utilisateurs Premium aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Nouvelle-Zélande : l’IA Playlist.

Une création de playlists sur-mesure

Déjà disponible depuis avril dernier au Royaume-Uni et en Australie, cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de créer et d’affiner leurs playlists de manière intuitive. Il suffit d’entrer des textes indicateurs, tels que « musique folk entraînante pour un voyage automnal » ou « jams de l’ère 2000 pour l’after-party ». Si les résultats ne correspondent pas tout à fait à l’idée de l’utilisateur, il est possible de les ajuster avec des indications supplémentaires, comme « moins énergique » ou « sans Nickelback ».

Une personnalisation basée sur les habitudes d’écoute

Spotify précise que la fonctionnalité repose sur la personnalisation : elle sélectionne les titres en fonction des habitudes d’écoute de l’utilisateur. Selon la société, l’IA produit les meilleurs résultats avec des indications relatives au genre, à l’humeur ou aux artistes. Néanmoins, il est également possible d’expérimenter avec des thèmes tels que les animaux, les activités, les personnages de films, les couleurs ou les emojis.

Pour les abonnés Premium, l’IA Playlist est facilement accessible depuis l’application mobile Spotify. Il suffit de se rendre dans « Votre bibliothèque », de cliquer sur le bouton « + » et de sélectionner « IA Playlist ». Un outil de chat apparaît alors pour permettre à l’utilisateur de commencer à générer sa liste de morceaux personnalisée. Cette avancée, combinant technologie et musique, promet une expérience d’écoute encore plus personnalisée et immersive.