Instagram travaillerait sur une intégration de Spotify en temps réel

La fonctionnalité envisagée semble aller à l'encontre des habitudes d'utilisation de la plateforme.

TL;DR Alessandro Paluzzi a découvert une possible intégration Spotify sur Instagram.

Les morceaux écoutés sur Spotify créeront des Notes automatiquement sur Instagram.

Cette fonctionnalité, similaire à celle de Discord, pourrait avoir une valeur limitée.

Instagram s’apprête-t-il à intégrer Spotify dans sa plateforme ?

Le développeur Alessandro Paluzzi a remarqué une fonctionnalité en gestation sur Instagram qui promet d’être révolutionnaire : l’intégration Spotify en temps réel. De quoi s’agit-il concrètement ?

Une intégration en temps réel de Spotify

Paluzzi a révélé que les morceaux joués sur Spotify pourraient bientôt créer automatiquement des Notes au sein d’Instagram. Ces Notes viendraient se superposer à votre boîte de réception et à votre photo de profil si quelqu’un décide de consulter votre profil Instagram. Le code existant a soulevé cette hypothèse pourtant étonnante.

Une fonctionnalité existante… ailleurs

Il convient de noter que ce type de fonctionnalité existe déjà sur Discord. De plus, les utilisateurs d’Instagram peuvent d’ores et déjà ajouter manuellement des pistes de Spotify à leurs Notes ou à leurs Stories. Dans ce contexte, faire évoluer Instagram pour automatiser ce processus n’apparaît pas comme une idée totalement absurde.

Une vraie valeur ajoutée ?

Cependant, l’idée soulève également des doutes. Instagram n’est pas de ces plateformes de chat que l’on garde ouvertes pendant de longues périodes. On peut donc se demander si une intégration musicale en temps réel y aurait autant de valeur. De plus, la mise en place de cette fonctionnalité dépend d’une multitude de facteurs techniques et réglementaires. Il reste donc incertain si cette fonctionnalité verra réellement le jour.

Aussi innovante soit-elle, cette nouvelle fonctionnalité proposée par Instagram suscite autant de questions qu’elle apporte de solutions. Seul le temps nous dira si cette innovation marquera un pas en avant pour la plateforme.