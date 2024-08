Apple autorise enfin Spotify à afficher ses prix dans l’UE

Désormais, les utilisateurs européens peuvent consulter les tarifs et les promotions directement sur l'application Spotify pour iPhone.

TL;DR Spotify affiche dorénavant le prix de ses abonnements dans son application iOS en Europe, suite à une autorisation d’Apple.

Le changement intervient après une amende de 1,8 milliard d’euros infligée à Apple par la Commission européenne pour entrave à la concurrence.

Spotify regrette cependant de ne pas pouvoir proposer de liens vers des modes de paiement externes dans son application.

Une transparence tarifaire améliorée pour Spotify

Dans une actualité récente, il est apparu que Spotify a amélioré la visibilité des tarifs de ses plans d’abonnements pour les utilisateurs européens de son application iOS. Désormais, après la fin de leur période d’essai, les abonnés pourront consulter directement dans l’application le coût de chaque plan.

Ce changement est le fruit d’une révision des règles d’Apple concernant l’affichage des informations tarifaires au sein des applications de streaming musical. En effet, la firme à la pomme a accepté la mise à jour que Spotify avait soumise au mois d’avril pour intégrer ces informations, après un premier refus.

Le contexte : une sanction lourde de l’Union européenne

Contextualisons ce changement. Au printemps de cette année, la Commission européenne s’est décidée à sanctionner Apple d’une amende de 1,8 milliard d’euros. En cause : la limitation imposée par Apple aux services de streaming musical concurrents sur l’App Store. Cette décision est survenue à la suite d’une plainte déposée par Spotify lui-même, qui accusait le géant technologique de favoriser ses propres services, iTunes et Apple Music, au détriment des autres.

Dorénavant, grâce à l’ouverture d’Apple, les utilisateurs de Spotify pourront voir directement dans l’application les informations de tarification, ainsi que les offres promotionnelles.

Un lien manquant vers les modes de paiement externes

Cependant, des limitations persistent. « Malheureusement, Spotify et tous les services de streaming musical dans l’UE ne peuvent pas encore donner aux consommateurs une simple possibilité de cliquer sur un lien pour acheter dans l’application à cause des taxes illégales et prédatrices qu’Apple continue d’exiger, malgré la décision de la Commission », regrette Spotify dans sa publication.

La firme suédoise souligne également « si la Commission européenne applique correctement sa décision, les consommateurs d’iPhone pourraient même bénéficier de plus d’avantages, comme des options de paiement à moindre coût et une meilleure expérience produit dans l’application. »

Il revient à présent à la Commission européenne d’assurer le respect de sa décision, pour garantir un environnement compétitif et équitable pour tous les acteurs du streaming musical.