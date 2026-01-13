Strava transforme la manière dont nous planifions nos entraînements

Entre personnalisation, technologie et flexibilité, Instant Workouts ouvre une nouvelle ère pour le coaching sportif digital.

Tl;dr Strava lance Instant Workouts, une fonctionnalité Premium proposant des séances personnalisées selon l’historique et les objectifs de chaque utilisateur.

Plus de 40 sports sont couverts, avec des entraînements variés et précis, ajustés aux performances récentes et aux besoins de récupération.

Bientôt, ces programmes pourront être envoyés directement sur les montres connectées, rendant l’expérience encore plus fluide et pratique.

Une nouvelle ère pour l’entraînement personnalisé

Depuis quelque temps déjà, toutes sortes d’appareils et applications rivalisent d’ingéniosité pour vous proposer des conseils sportifs. Mais voilà que Strava, fort de ses millions d’utilisateurs et de données accumulées, dévoile sa propre innovation : la fonctionnalité Instant Workouts. Disponible exclusivement pour les membres Premium, cette nouveauté entend repenser la manière dont chacun conçoit ses séances hebdomadaires.

Un coach virtuel taillé sur mesure

À l’ouverture de l’application, les utilisateurs Premium découvrent désormais tout en haut de leur fil d’actualité une sélection personnalisée d’exercices. L’accent est mis sur l’adaptation à votre historique d’activité ainsi qu’à vos objectifs actuels : maintenir, progresser, explorer ou récupérer. Ces quatre axes guident l’utilisateur, qu’il souhaite garder le cap, intensifier son rythme ou simplement varier les plaisirs. Pour chaque catégorie, cinq séances sont détaillées avec des instructions claires et une explication du bénéfice attendu.

L’un des atouts majeurs ? La diversité : plus de 40 sports sont couverts. Que vous soyez féru de course à pied, cycliste occasionnel ou amateur de yoga, l’algorithme pense à tout. À titre d’exemple, même un utilisateur priorisant la course verra émerger des suggestions variées : séances de renforcement musculaire, yoga pour améliorer la récupération ou encore balades à vélo pour développer l’endurance.

Précision et personnalisation au rendez-vous

Il faut bien reconnaître que la pertinence des recommandations a de quoi séduire. Les vitesses demandées lors des fractionnés s’ajustent finement à vos performances récentes : pour une série sur 500 m, le rythme proposé correspond pile à celui visé lors d’un 5 km ambitieux. Difficile donc de ne pas être impressionné par cette précision dans le calibrage des allures—un détail qui pourrait faire toute la différence chez les sportifs avertis.

Autre aspect pratique : chaque séance en extérieur s’accompagne aussi d’une suggestion de parcours basée sur les fameuses « heatmaps » populaires de Strava. Si certains utilisateurs chevronnés préfèreront peut-être ajuster ces trajets selon leurs préférences locales (routes plus plates par exemple), on imagine facilement combien cette fonctionnalité pourra dépanner lors de déplacements.

Bientôt sur votre poignet ?

Pour l’heure, suivre ces entraînements nécessite encore un passage par l’application mobile. Cependant, Strava promet déjà une évolution : il sera bientôt possible d’envoyer ces programmes directement vers une montre connectée comme une Garmin ou une Apple Watch. Une avancée attendue qui pourrait bien démocratiser un peu plus ce nouveau compagnon sportif digital.

À suivre donc – car dans cet univers où la technologie redéfinit sans cesse nos routines sportives, difficile de prédire ce que nous réserve le prochain kilomètre…