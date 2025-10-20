Strava et Garmin enterrent la hache de guerre

Malgré un conflit juridique, la connexion entre les appareils Garmin et l’application Strava reste intacte.

Un conflit entre deux géants de la tech sportive

Depuis l’automne, la tension était palpable entre Strava et Garmin. L’action en justice intentée par Strava, accusant Garmin d’atteinte à ses brevets début octobre, avait semé le doute chez des millions d’utilisateurs. Beaucoup redoutaient une rupture totale : les activités enregistrées via une montre ou un compteur Garmin n’auraient alors plus pu être automatiquement transférées vers l’application Strava. Un scénario catastrophe, du moins pour tous ceux qui ont fait du partage de leurs exploits sportifs une routine quasi quotidienne.

Une bataille de visibilité sur les données collectées

Mais un tout autre front agite également cette rivalité. Au cœur du débat : la question de l’attribution de marque. Concrètement, Garmin exige que son logo soit systématiquement affiché chaque fois que ses données alimentent une publication via des applications tierces comme Strava. Une demande jugée envahissante par Strava, dont le responsable produit, Matt Salazar, s’était ouvertement plaint sur Reddit – sans recevoir le soutien escompté, bien au contraire : des milliers d’internautes ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une hypocrisie.

Nouveau compromis sur la synchronisation des données

Pourtant, il semble que l’inquiétude soit désormais levée. Selon des informations rapportées par Gadgets & Wearables, puis confirmées à TechRadar, Strava a fini par céder : dès le 1er novembre, toutes les applis utilisant les données provenant d’appareils Garmin via l’API Strava devront se plier aux nouvelles règles de branding imposées par Garmin. Dans un communiqué officiel, Strava précise : «Bien que nous soyons en désaccord avec cette exigence étendue de branding imposée par Garmin, notre priorité reste d’assurer une connectivité sans interruption pour notre communauté utilisant Garmin. Par souci d’équité, nous appliquerons également ce principe à nos autres partenaires équipementiers.»

L’avenir immédiat rassurant pour les utilisateurs

À court terme, rien ne devrait donc changer pour ceux qui synchronisent leur montre Garmin avec Strava – et c’est bien là l’essentiel. Pour mémoire, Garmin domine largement le marché des montres sportives connectées, alimentant une part considérable des uploads sur Strava. Un blocage aurait donc touché avant tout la plateforme sociale elle-même. Les prochains mois diront si le différend autour des brevets s’enlise ou trouve discrètement une issue négociée. En attendant, les adeptes peuvent continuer leurs entraînements et partager leurs performances en toute sérénité.