Kohler dévoile une caméra à 600 $ pour analyser vos selles directement dans vos toilettes

La marque Kohler propose désormais une caméra à installer sur les toilettes, vendue au prix de 600 dollars. Ce dispositif innovant est conçu pour analyser les selles et surveiller la santé de ses utilisateurs, illustrant la montée des objets connectés dans la salle de bain.

Tl;dr Toilette connectée analyse santé via caméra et capteurs.

Prix élevé : 599 $ et abonnement mensuel requis.

Données cryptées, appli bientôt sur Android.

Quand la salle de bains devient un laboratoire connecté

Les habitudes aux toilettes, sujet rarement évoqué, peuvent pourtant révéler bien des choses sur notre état de santé. C’est en partant de ce constat que la marque Kohler, connue pour ses équipements sanitaires, a dévoilé sa nouvelle innovation : une caméra intelligente baptisée Dekoda, destinée à surveiller et analyser les déchets présents dans la cuvette. L’objectif affiché est ambitieux : transformer la salle de bains en un véritable « hub » connecté dédié au bien-être et à la prévention.

Un dispositif high-tech discret mais intrusif

Concrètement, la caméra se présente sous une forme courbée et discrète, fixée directement au rebord des toilettes. Grâce à plusieurs capteurs sophistiqués, elle examine avec précision le contenu du bol. Ses algorithmes sont capables d’identifier des marqueurs liés à l’hydratation, à la santé intestinale et même de détecter la présence de sang dans les selles — un symptôme parfois révélateur d’un problème médical sérieux. Les alertes s’affichent en temps réel sur l’application dédiée, disponible pour le moment uniquement sur iOS.

Pour préserver l’intimité des utilisateurs, toutes les données collectées sont chiffrées de bout en bout. De plus, chaque membre du foyer peut enregistrer son empreinte digitale sur une télécommande murale afin d’éviter toute confusion dans le suivi personnalisé.

L’innovation a un prix… salé

Si le concept intrigue par son côté innovant et préventif, il risque aussi d’en refroidir plus d’un côté portefeuille. Car ce petit bijou technologique s’affiche à 599 dollars — sans compter l’abonnement mensuel à la plateforme Kohler Health (6,99 $ pour un individu ou 12,99 $ pour une famille). Ajoutez à cela une compatibilité limitée aux utilisateurs Apple (une version Android devrait voir le jour prochainement), et l’investissement prend une tout autre dimension.

Quelques points essentiels pour ceux qui hésiteraient encore :

Détection proactive : Alerte immédiate si du sang est repéré.

Alerte immédiate si du sang est repéré. Sécurité : Données privées protégées par cryptage et contrôle biométrique.

Données privées protégées par cryptage et contrôle biométrique. Tarification : Frais d’achat élevés et abonnement récurrent.

Une révolution… ou un gadget réservé à quelques-uns ?

Difficile de prédire si ce type de technologie s’imposera rapidement dans nos foyers. Entre désir croissant de quantifier notre santé au quotidien et scepticisme face au coût ou à l’intrusion potentielle dans notre intimité, la balance reste fragile. Toutefois, pour ceux qui souhaitent garder un œil (virtuel !) sur leur bien-être intestinal, Kohler Health propose déjà le Dekoda à la vente sur son site officiel. Reste à voir si cette innovation saura convaincre au-delà du cercle des férus d’objets connectés.