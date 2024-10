La biométrie, clé de sécurité pour la nouvelle version de Find My Device

La dernière mise à jour de Find My Device par Google inclut désormais une connexion biométrique pour sécuriser davantage la localisation et le contrôle de vos appareils.

Tl;dr L’option de connexion biométrique de Google est désormais disponible pour l’application Find My Device.

Google prévoit d’introduire une nouvelle disposition pour les utilisateurs de tablettes dans l’application Find My Device.

Google continue de travailler dur pour améliorer la sécurité sur ses appareils.

Google opte pour la connexion biométrique

L’option de connexion biométrique tant attendue de Google pour l’application Find My Device a enfin été lancée pour les utilisateurs dans la mise à jour la plus récente.

Une alternative sécurisée au mot de passe traditionnel

Il a été confirmé que cette fonctionnalité est arrivée dans la mise à jour la plus récente (version 3.1.173-1), qui permet désormais aux utilisateurs de se connecter en utilisant soit une authentification biométrique, soit un code PIN. Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient se connecter qu’avec leur mot de passe, avec la possibilité de se passer de la connexion à chaque fois avec une case « Ne plus demander ». Cependant, cela laissait le téléphone à risque, facilitant l’accès à l’application par quelqu’un et la modification des appareils. La nouvelle option offre une méthode de connexion beaucoup plus simplifiée, sans compromettre la sécurité. Toutefois, il convient de noter que si vous n’avez pas configuré de connexion biométrique sur votre appareil, vous devrez toujours utiliser votre mot de passe Google.

Des modifications supplémentaires à prévoir

Ce n’est pas le seul changement qui serait en cours pour l’application. Google prévoirait d’introduire une nouvelle disposition pour les utilisateurs de tablettes qui déplacerait les options supplémentaires vers un nouveau panneau latéral, bien qu’il ne semble pas pouvoir être redimensionné. Cependant, il n’est pas clair quand cette nouvelle disposition sera rendue publique.

Google continue de renforcer la sécurité de ses appareils

Google a travaillé dur pour améliorer la sécurité sur ses téléphones, avec de nouvelles mesures anti-vol pour les appareils Android 10 et plus récents, et une sécurité biométrique plus importante pour d’autres applications comme Chrome. L’ajout de l’authentification biométrique pour Find My Device est une excellente nouvelle, et il est impressionnant de voir que Google continue de tenter de rendre ses appareils plus sécurisés, notamment avec le Pixel 9, déjà l’un des téléphones les plus sécurisés sur le marché.