Le réseau “Localiser mon Appareil” de Google tant attendu voit le jour aujourd’hui

Son fonctionnement est comparable à la technologie de suivi utilisée par Apple et Tile.

Tl;dr Google lance son réseau “Localiser mon Appareil” pour retrouver les appareils perdus.

Le service intégrera bientôt les étiquettes de suivi Bluetooth de Chipolo et Pebblebee.

Il est également intégré aux appareils intelligents Nest pour localiser les objets dans la maison.

Les utilisateurs préoccupés par la confidentialité peuvent se désinscrire via un portail web.

Google lance son réseau de recherche d’appareils

Après une anticipation insoutenable depuis la conférence I/O de l’année dernière, Google a finalement lancé son réseau Localiser mon Appareil, permettant de retrouver les gadgets perdus grâce à un réseau participatif composé de plus d’un milliard d’appareils Android. Disponible pour les utilisateurs Android aux États-Unis et au Canada dès aujourd’hui, son déploiement mondial est prévu dans un futur proche.

Réseau Localiser mon Appareil : compatibilité et fonctionnalité

Une fois l’application installée, les utilisateurs pourront localiser leurs téléphones et tablettes Android compatibles. Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro apparaîtront sur la carte, même s’ils sont éteints ou si la batterie est complètement déchargée. Cela semble très pratique.

La technologie n’est pas encore disponible pour les objets du quotidien, mais cela ne saurait tarder. En effet, les tags de suivi Bluetooth produits par Chipolo et Pebblebee seront intégrés à l’application Localiser mon Appareil en mai prochain. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de retrouver pratiquement n’importe quel objet, y compris des clés de voiture, des porte-monnaie, des portefeuilles et même des chats égarés !

Localiser mon Appareil et la maison connectée

La nouvelle technologie de localisation de Google est également intégrée aux appareils domestiques intelligents Nest. Ainsi, si vous perdez quelque chose à la maison, l’application Localiser mon Appareil vous montrera l’emplacement de l’objet par rapport aux autres appareils Nest déjà installés chez vous, fournissant un “point de référence facile” pour le retrouver.

Enfin, Google a intégré une fonctionnalité qui vous permet de partager la localisation d’un article avec d’autres personnes, pour que vos amis et votre famille puissent garder un œil sur vos objets de valeur.

Confidentialité et options de désinscription

Naturellement, ce type de service suscite des préoccupations en matière de confidentialité. Google souligne cependant que les utilisateurs qui se sentent mal à l’aise avec ce service peuvent se désinscrire via un portail web dédié. De plus, Google a, selon The Verge, retardé le lancement de ce service jusqu’à ce qu’Apple mette en place des protections de suivi dans iOS pour répondre aux préoccupations concernant le harcèlement.