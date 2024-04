Les applications musicales iOS en Europe peuvent désormais permettre aux utilisateurs d’acheter sur des sites externes

Depuis mars, l'Union européenne a lancé une enquête sur Apple pour vérifier sa conformité avec la législation sur les marchés numériques.

Tl;dr Apple facilite les paiements pour les habitants de l’Union européenne.

Les applications de streaming musical pourront rediriger vers des sites externes.

L’UE a sanctionné Apple pour ses pratiques “anti-steering”.

Des changements visent à améliorer la transparence des prix.

Apple assouplit ses conditions de paiement en Europe

Dans un contexte de pression accrue de l’Union européenne, Apple a décidé de faciliter l’accès à d’autres méthodes de paiement pour ses utilisateurs. Ceci concerne particulièrement ceux qui vivent dans les pays de l’Union et souhaitent s’abonner à des services de musique ou effectuer des achats musicaux.

D’autres voies de paiement désormais accessibles via les applications de streaming

Dorénavant, d’après les nouvelles directives mises à jour par Apple, les applications de streaming musical opérant sur iOS ou iPadOS “dans certaines régions” ont la possibilité d’inclure un lien vers un site externe où les utilisateurs peuvent explorer différentes méthodes de paiement. En outre, les développeurs peuvent demander aux utilisateurs leur adresse e-mail pour leur envoyer directement un lien vers le site externe.

Une réponse à une amende de l’UE

Ces modifications surviennent quelques mois seulement après que l’UE a infligé à Apple une amende de 1,8 milliard d’euros pour avoir empêché les développeurs d’applications de musique en streaming d’informer les utilisateurs d’iOS “sur des services d’abonnement musical alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l’application”. Selon la Commission européenne, ces pratiques dites “anti-steering” sont illégales et contraires aux nouvelles règles DMA (Digital Markets Act) applicables depuis mai 2023.

Vers une plus grande transparence des prix

Grâce à ces récents changements mis en œuvre par Apple, les applications de musique peuvent désormais être plus transparentes sur leurs tarifs. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de faire un choix éclairé entre payer via le système d’Apple ou opter pour une autre méthode présentée par les développeurs. Il reste à voir si ces changements seront suffisants pour satisfaire la Commission européenne et si d’autres géants technologiques suivront l’exemple d’Apple.