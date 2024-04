Severance Saison 2 : Tout ce que vous devez savoir – Confirmation, casting, histoire

Voici les informations que nous avons sur la saison 2 de Severance sur Apple TV+, y compris le retour des acteurs, les détails de sortie et les intrigues de la finale de la saison 1. Qu'attendons-nous pour cette nouvelle saison ?

Tl;dr La saison 2 de Severance est confirmée et le tournage est terminé.

Le casting principal revient, avec de nouveaux ajouts.

L’intrigue de la saison 2 reste mystérieuse, avec des révélations attendues.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 2.

Severance revient pour une nouvelle saison

Malgré des retards, la saison 2 de Severance, la série à succès d’Apple TV+, est en route. Créée par Dan Erickson et produite par Ben Stiller, la première saison a laissé les spectateurs sur un cliffhanger dramatique, créant une anticipation élevée pour la suite.

Un monde dystopique révélé peu à peu

Severance nous a progressivement dévoilé son monde de science-fiction dystopique, où la sectaire Corporation Lumon utilise une technologie appelée Severance pour séparer les souvenirs et les personnalités de ses employés en deux : une “innie” pour le lieu de travail et une “outie” pour le monde extérieur, sans qu’aucune des deux n’ait accès aux expériences de l’autre.

Un casting de retour et de nouveaux visages

La distribution de Severance saison 2 sera principalement composée des visages familiers de la première saison. Adam Scott reprendra son rôle de Mark, Patricia Arquette reviendra en tant qu’Harmony, John Turturro en tant qu’Irving et Christopher Walken reviendra en tant que Burt. Huit nouveaux membres ont également été ajoutés au casting.

Le mystère persiste pour la saison 2

Pas de révélations concrètes concernant l’intrigue de la saison 2, mais la première saison a laissé quelques indices. On pourrait en apprendre davantage sur les mystères entourant Lumon, notamment sur ce qui est arrivé à Gemma, la femme de Mark, qui est réapparue dans l’espace de travail de Lumon en tant que Mme Casey, et sur les ambitions plus larges de l’entreprise avec les puces Severance.