Les apps Apple TV et Apple Music arrivent discrètement sur le Microsoft Store

Les apps Apple TV et Apple Music font leur apparition sur le Microsoft Store, ainsi qu'une app Apple Devices pour gérer ses appareils Apple depuis Windows.

Les apps Apple Music et Apple TV sont arrivées en toute discrétion en tant que preview sur Microsoft Windows 11, si l’on en croit un tweet de @ALumia_Italia découvert par Thurrott. Il est désormais possible télécharger les deux apps depuis le Microsoft Store, ainsi que la version preview d’une autre app de la marque à la pomme baptisée Apple Devices qui vous permet de “gérer vos appareils Apple depuis votre PC Windows”, selon la description.

Durant son événement Surface 2022, Microsoft avait annoncé que les apps arriveraient cette année sur Windows 11. Autrement dit, il ne s’agit pas là d’une surprise. Les apps media Windows indépendantes d’Apple ont mis le temps pour arriver, c’est le moins que l’on puisse dire. Le géant américain recrutait déjà pour ces projets en 2019. Ces applications ont remplacé iTunes sur Mac et l’objectif est, à terme, de les remplacer aussi sur Windows.

Toutes les apps semblent nécessiter Windows 11 Build 22621 ou ultérieure, mais tout semble opérationnel, si l’on en croit 9to5Mac qui a pu les tester. Apple TV fonctionne comme l’app déjà disponible sur Xbox ou Smart TV, offrant un accès à Apple TV+ et aux Apple TV Channels, ainsi qu’aux films et séries de l’iTunes Store. Apple Music, quant à elle, n’a pas la fonctionnalité des paroles, mais tout le reste est similaire à la version macOS.

En ce qui concerne Apple Devices, celle-ci remplace iTunes pour la synchronisation et la sauvegarde. Elle vous permet de sauvegarder vos appareils Apple, de synchroniser vos media en local et de restaurer un firmware sans passer par iTunes.

Lorsque vous les lancez pour la première fois, vous serez averti(e) qu’iTunes pour Windows cessera de fonctionner (vous serez les désinstaller pour continuer d’utiliser iTunes). Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose quand on connaît l’expérience proposée par iTunes sur Windows.

Apple TV Preview, Apple Devices Preview and Apple Music Preview (for Windows) coming soon to the Microsoft Store pic.twitter.com/wcNYJlMdKK

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 11, 2023