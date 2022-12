L’application NotePad pourrait s’offrir des onglets dans Microsoft Windows 11

Bientôt des onglets dans NotePad sur Windows 11 ? Un tweet d'un chef de produit laisse peu de place au doute.

Peu après l’introduction de Windows 11, Microsoft procédait à certaines améliorations importantes dans son application NotePad, application qui n’a pas beaucoup évolué depuis son lancement à l’époque de Windows 95. Aujourd’hui, il semblerait que le moment soit venu d’introduire une fonctionnalité majeure, si l’on en croit une fuite provenant directement d’un chef de produit chez Microsoft et découverte par The Verge. “NotePad dans Windows 11 a maintenant des onglets !“, pouvait-on lire dans le tweet de ce cadre, avant que celui-ci ne soit effacé quelques minutes plus tard.

Avec le tweet, une capture d’écran, intégrée ci-dessous, montrant deux onglets, l’un avec une note “confidentiel, ne pas discuter des fonctionnalités ou prendre de captures d’écran”. Clairement, cet avertissement n’a pas servi à grand-chose, mais la capture indique aussi que les onglets sont en phase de test et pourraient arriver dans un futur relativement proche chez les Windows Insiders.

Étant donné la popularité et nos habitudes des onglets, dans les navigateurs web principalement, il est finalement assez difficile de se dire que ceux-ci n’ont pas inondé nos autres applications. Microsoft les avait ajoutés dans son explorateur de fichiers sur Windows 11 il y a quelques mois, contribuant à réduire le nombre de fenêtres lorsque vous cherchez ou copiez des fichiers. La firme de Redmond avait testé les onglets dans des apps Windows 10 il y a quelques années avant d’abandonner ce projet.

NotePad est une vieille application, pour ne pas dire autre chose, qui est arrivée en 1983 pour aider Microsoft à convaincre les gens de l’utilisation de la souris sous MS-DOS. Dans la mesure où il s’agit principalement du même éditeur de texte brut que celui d’il y a deux décennies, il est impressionnant de constater qu’il est encore si utilisé aujourd’hui. Si vous utilisez NotePad au point d’avoir besoin des onglets, chapeau bas ! Toujours est-il que, à ce stade, cette fonctionnalité n’est qu’une rumeur. À suivre !