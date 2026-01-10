Microsoft ajoute désormais des fonctionnalités d’achat directement au sein de Copilot

Avec des partenaires comme PayPal, Shopify ou Etsy, Copilot Checkout promet un paiement rapide et sécurisé.

Tl;dr Microsoft lance Copilot Checkout, un assistant IA qui permet de finaliser ses achats en ligne sans quitter l’interface.

Le service intègre plusieurs partenaires comme PayPal, Shopify ou Etsy, simplifiant le paiement tout en laissant le commerçant gérer les données.

Des questions de fiabilité subsistent, mais ces assistants IA pourraient devenir la norme du commerce en ligne si les erreurs sont maîtrisées.

L’automatisation des achats en ligne, un vieux rêve revisité

Il y a plus de dix ans déjà, Amazon avait surpris en lançant ses célèbres boutons permettant d’effectuer un achat en un geste. Aujourd’hui, le principe n’a rien perdu de son attrait : c’est désormais au tour de Microsoft de proposer une expérience similaire, mais sous une forme nettement plus sophistiquée grâce à l’intelligence artificielle. Présenté lors du salon NRF 2026 Retail Conference, le nouveau service Copilot Checkout promet d’épargner aux consommateurs ces fameuses « trois secondes et deux clics » qui, parfois, paraissent interminables lors des achats en ligne.

Un assistant intégré pour un paiement sans friction

Au cœur de ce dispositif, on retrouve une intégration poussée avec plusieurs grands acteurs du commerce électronique. Les utilisateurs américains peuvent désormais finaliser leurs commandes directement dans l’interface Copilot, sans être redirigés vers le site marchand. Concrètement, cela signifie que des partenaires comme PayPal, Shopify, Stripe, ou encore Etsy, sont désormais accessibles via ce nouvel outil. Parmi les enseignes ayant déjà franchi le pas figurent notamment Urban Outfitters, Anthropologie et Ashley Furniture. Le principe est simple :

Le consommateur reste dans Copilot du début à la fin de l’achat .

. Le commerçant conserve son rôle de vendeur officiel et gère les données clients .

. L’interface utilisateur reste pilotée par Microsoft.

Sécurité et fiabilité : les questions qui demeurent

Toutefois, cette évolution soulève autant d’enthousiasme que d’interrogations. Des inquiétudes subsistent quant à la capacité réelle de l’intelligence artificielle à ne pas se tromper sur les détails essentiels tels que le prix ou la disponibilité des produits. Récemment, une expérience similaire menée par OpenAI, qui commercialisait également un assistant shopping basé sur l’IA, avait révélé des limites : la société incitait même ses utilisateurs à vérifier systématiquement les informations auprès du site marchand officiel. À ce stade, il demeure difficile de savoir quels dispositifs concrets ont été mis en place pour éviter que l’intelligence artificielle ne commette des erreurs gênantes – par exemple, acheter un château gonflable géant à la place d’un simple paquet d’adoucissant.

Une nouvelle norme pour l’e-commerce ?

Face à ces avancées, certains acteurs peinent toutefois à convaincre les commerçants de participer pleinement au développement de ces assistants IA. Selon The Information, même OpenAI rencontrerait des obstacles sur ce terrain. Pourtant, avec une promesse aussi ambitieuse – permettre au client d’éviter totalement le passage par les sites marchands – il paraît probable que ces outils s’imposent progressivement comme un standard du commerce connecté… sous réserve que leur fiabilité soit effectivement au rendez-vous.