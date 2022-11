L’intégration d’iCloud Photos dans Windows 11 est disponible

L'intégration d'iCloud Photos dans Windows 11 est en cours de déploiement. Il sera plus facile de profiter de ses photos iPhone sur un PC Windows.

Si vous utilisez un iPhone et un PC Windows, la synchronisation de vos photos deviendra bientôt bien plus simple. La fonctionnalité que Microsoft a annoncée le mois dernier qui permet d’ajouter iCloud Photos à l’app Windows Photos vient de commencer son déploiement. Microsoft explique qu’elle sera disponible à tous les utilisateurs sous Windows 11 d’ici à la fin du mois de novembre.

L’intégration d’iCloud Photos dans Windows 11 est en cours de déploiement

Jusqu’à présent, si les utilisateurs d’iPhone voulaient transférer leurs photos sur leur PC Windows, ils devaient soit brancher leur iPhone via un câble USB, soit utiliser l’application web iCloud dans un navigateur, un processus complexe et dépassé. Ceci étant dit, la version web d’iCloud aura bientôt droit à une toute nouvelle version bien plus moderne. La nouvelle fonctionnalité de la firme de Redmond vous permet de voir sans effort vos photos iCloud dans l’app Windows 11 Photos. Bien plus pratique.

Il sera plus facile de profiter de ses photos iPhone sur un PC Windows

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut vous assurer que votre app Windows Photos est à jour. Ensuite, vous devez installer l’app iCloud for Windows depuis le Windows Store, vous connecter et choisir de synchroniser vos photos.

Cette intégration d’iCloud Photos fait partie d’une initiative plus vaste de Microsoft de rendre son OS “plus ouvert”, en supprimant les points de friction qui peuvent encore exister avec les services concurrents. Par exemple, la firme de Redmond avait lancé le mois dernier Apple Music sur les consoles Xbox et les apps Apple TV et Music arriveront sur Windows 11 l’année prochaine. L’OS desktop le plus populaire au monde prend aussi en charge les apps Android et les instances Linux et son app Phone Link permet de synchroniser les messages et notifications Android avec son ordinateur de bureau.