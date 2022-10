Apple Music franchit la barre symbolique des 100 millions de chansons

Apple Music affirme avoir franchi le cap des 100 millions de titres dans son catalogue. Mieux que la concurrence, mais sera-ce suffisant pour faire la différence ?

Apple Music vient de franchir un cap symbolique. La firme de Cupertino a en effet annoncé que son service de streaming de musique comptait désormais plus de 100 millions de chansons. C’est une évolution importante par rapport aux 30 millions de titres disponibles à son lancement en juin 2015 et cela suggère que vous êtes désormais probablement en mesure de trouver tout ce que vous voulez sur la plateforme. La marque à la pomme explique par ailleurs qu’elle ajoute environ 20 000 nouvelles chansons au service chaque jour.

Cette marque des 100 millions donne aussi à Apple Music un avantage sur la concurrence. À l’heure d’écrire ces lignes, son principal rival, Spotify, revendique “plus de 80 millions de titres”. Bien que cette compétition soit très saine et que la sélection reste faite en bonne et due forme, cela implique qu’il devrait être plus facile de trouver tel ou tel titre d’un “petit” artiste sur la plateforme d’Apple que n’importe où ailleurs.

Mieux que la concurrence, mais sera-ce suffisant pour faire la différence ?

La question, bien sûr, est de savoir si le service de la marque à la pomme a suffisamment d’autres avantages que ce catalogue bien fourni à faire valoir auprès de la concurrence. Difficile de savoir, par exemple, combien de ces titres sont des exclusivités, comme les mixes des DJ ou les sessions live. Contacté sur le sujet, Apple n’a pas encore communiqué. Ces offres uniques pourraient permettre à Apple Music de faire la différence, mais rien n’est moins sûr, évidemment. Quoi qu’il en soit, ce chiffre de 100 millions de titres au catalogue permet à la firme de Cupertino de revendiquer le titre de plus gros catalogue de streaming musical à ce jour. Ce qui n’est pas une mince affaire.