Apple Music perd son essence avec ses nouvelles playlists ‘Trouvez votre humeur’

Cinq nouvelles playlists personnalisées viennent d'être lancées. Ces compilations sur mesure promettent une expérience musicale unique. Quelle sera la première que vous découvrirez ?

Tl;dr Apple a lancé 5 nouvelles playlists personnalisées sur Apple Music.

Ces playlists sont associées à différentes humeurs et basées sur les préférences d’écoute.

Apple s’éloigne de plus en plus de la curation humaine au profit des algorithmes.

Certains utilisateurs regrettent cette évolution, malgré les avantages d’Apple Music.

Apple Music enrichit son offre de playlists

Une bonne nouvelle pour les amateurs de playlists : Apple a enrichi sa plateforme musicale, Apple Music, de cinq nouvelles playlists personnalisées. Conçues pour vous aider à « trouver votre humeur », elles sont facilement accessibles depuis la page d’accueil d’Apple Music.

Des playlists pour chaque humeur

Ces nouvelles playlists, qui jouent en continu, sont associées à une humeur spécifique. Elles viennent s’ajouter aux deux playlists existantes, « Love » et « Heartbreak ». Les nouvelles venues sont :

Feel Good

Energy

Relax

Feeling Blue

Focus

Selon Apple, ces playlists sont créées en fonction de vos préférences d’écoute, offrant une sélection musicale adaptée à l’humeur que vous souhaitez instaurer.

Une évolution vers la curation algorithmique

Ces nouvelles playlists, fonctionnant indéfiniment jusqu’à ce que vous passiez à autre chose, sont clairement pilotées par des algorithmes. Cette approche marque une différence notable par rapport à la curation humaine, qui a longtemps distingué Apple Music de ses concurrents.

Les playlists conçues par des passionnés de musique, sélectionnés par Apple pour leur expertise, étaient l’une des forces d’Apple Music. Elles permettaient de découvrir de nouveaux artistes ou de redécouvrir des titres oubliés, dans un paysage musical de plus en plus dominé par les intelligences artificielles et les algorithmes.

Des avantages malgré tout

Malgré cette évolution vers une curation plus informatisée, Apple Music conserve des atouts de poids. La qualité Hi-Res lossless, des descriptions d’artistes détaillées et l’inclusion d’Apple Music Classical dans l’abonnement de base, tout cela pour un coût inférieur à celui de Spotify, font d’Apple Music une option attrayante. Mais pour certains, le charme des playlists humaines manquera toujours.