Apple prévoit un évènement virtuel le 7 mai, avant le WWDC

Tl;dr Apple prévoit un événement virtuel pour le 7 mai.

Un événement virtuel prévu par Apple

Apple, la multinationale américaine de technologie, offre une surprise inattendue à ses adeptes. Alors que la conférence mondiale des développeurs (Worldwide Developers Conference) n’est prévue que dans quelques semaines, l’entreprise prépare déjà un événement en ligne le 7 mai. La retransmission sera disponible sur le site web d’Apple et l’application Apple TV, sans oublier probablement YouTube.

Les attentes autour du nouvel événement Apple

La firme de Cupertino n’a pas encore révélé tous les détails sur cet événement. Cependant, l’illustration partagée dans l’annonce montre une main tenant l’Apple Pencil, milieu d’un logo Apple stylisé et coloré, suggérant que l’événement serait probablement centré sur l’iPad.

Les prévisions sur les nouveaux iPad

Il circule depuis quelque temps des rumeurs concernant le renouvellement possible des “iPad Pro” et “iPad Air” par Apple, avec de nouvelles tailles et les puces M3 et M2 respectivement. L’entreprise serait en effet sur le point d’introduire l’affichage OLED pour iPad Pro et peut-être même une plus grande version de 12,9 pouces pour l’iPad Air.

Des créations innovantes à venir ?

D’autres indices laissent présager des avancées technologiques comme l’arrivée d’un nouveau “Magic Keyboard” pour iPad Pro et un nouveau modèle d’Apple Pencil. Il faut noter que le dernier modèle de l’iPad Air a déjà plus de deux ans et les modèles iPad Pro alimentés par la puce M2 ont été lancés il y a environ 18 mois, il serait donc temps de les actualiser. Chaque nouvel événement d’Apple est l’occasion de découvrir de nouvelles avancées technologiques, et celui-ci ne devrait pas faire exception à la règle.