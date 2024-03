Un iPad Pro OLED et le premier iPad Air avec grand écran arriveraient en mai

Selon Bloomberg, le lancement initialement prévu pour mars ou avril a été repoussé afin de finaliser le logiciel.

Les nouvelles tablettes d’Apple attendues début mai

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait enfin présenter ses nouveaux iPad début mai. “L’attente s’annonce bien méritée”, puisque parmi les nouveautés, on s’attend à un iPad Pro avec un écran OLED et un iPad Air plus rapide, y compris un modèle de 12,9 pouces, une première dans cette gamme.

Des fonctionnalités renouvelées pour une expérience inédite

D’après les informations qui circulent depuis l’année dernière, les nouveaux modèles d’iPad Pro devraient adopter des écrans OLED qui offrent des noirs plus profonds et des couleurs plus riches. Ils seront propulsés par la nouvelle puce M3, déjà intégrée à plusieurs Mac. Ces tablettes devraient être lancées avec un Apple Pencil et un Magic Keyboard redessinés. Au-delà de l’option couleur blanche, ce dernier est resté inchangé depuis son arrivée sur le marché il y a quatre ans.

Une première pour l’iPad Air : un écran de 12.9 pouces

Parallèlement, l’iPad Air devrait tourner sur un nouveau processeur. Bloomberg n’a pas précisé lequel, mais il est fort à parier sur le M2, étant donné que le modèle actuel utilise le M1, et qu’Apple voudrait probablement réserver le M3 pour le Pro, qui est plus coûteux. L’option d’écran de 12,9 pouces serait une première pour la gamme iPad Air. Bien qu’Apple facturera plus cher ce modèle que son petit frère attendu à ses côtés, il s’agirait du moyen le moins cher d’obtenir un écran grand format pour iPad.

Un retard dans le calendrier pour un produit bien fini

Gurman a déclaré plus tôt ce mois-ci que les nouvelles tablettes seraient lancées en même temps que le MacBook Air M3, mais ce dernier a été lancé sans aucun iPad associé. Il rapporte désormais que le planning d’Apple a été retardé afin de finaliser le logiciel des appareils et de peaufiner les détails des “techniques de fabrication complexes” que ces derniers requièrent.