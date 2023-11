Des Apple iPad Pro OLED et un iPad Air de 12,9 pouces pourraient arriver l’année prochaine

L'analyste Ming-Chi Kuo prévoit qu'Apple renouvellera sa gamme complète d'iPad en 2024. Que pourrait impliquer ce renouvellement pour les utilisateurs ?

Tl;dr Apple prévoit de lancer un nouvel iPad Air de 12,9 pouces en 2024.

Des iPad Air et iPad Pro rénovées arriveront au début de l’année.

Apple fera également sortir un iPad Air de 10.9 pouces.

L’ensemble de la gamme d’iPad recevra des mises à niveau.

2024, l’année de renouvellement pour la gamme iPad

Apple, le géant technologique, planifie une refonte globale de sa gamme iPad en 2024, conformément aux prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo. Il semble que les premières avancées soient la sortie d’un nouvel iPad Air de 12,9 pouces et d’un iPad Pro OLED, attendus depuis longtemps.

De nouvelles tailles pour les iPad Air

En effet, Kuo prédit qu’Apple révélera un iPad Air de 10,9 pouces et, pour la première fois, un modèle de 12,9 pouces. Bien que cette nouvelle mouture atteigne la taille Pro, elle n’est pas susceptible de disposer de l’affichage mini-LED caractéristique des modèles Pro. Néanmoins, Kuo suggère qu’il bénéficiera du panneau arrière en oxyde, ce qui entraînera “une meilleure performance par rapport au modèle plus petit”.

Nouvelles prévisions pour les iPad Pro

Quant au nouvel iPad Pro, deux modèles M3 devraient voir le jour. Ces derniers abandonneraient l’écran mini-LED pour l’OLED et utiliseraient le panneau arrière LTPO de l’iPhone 15 Pro.

Au-delà de ces innovations, l’ensemble de la gamme iPad bénéficiera d’une amélioration. Kuo anticipe l’arrivée de la 11ᵉ génération d’iPad et d’un nouvel iPad mini pour la seconde moitié de 2024. Il est à noter qu’Apple n’a pas mis sur le marché de nouveaux iPad depuis plus d’un an.