Apple iPad Pro et Magic Keyboard : des mises à jour majeures l’année prochaine ?

Un nouvel iPad Pro largement remanié l'année prochaine ? Le Magic Keyboard pourrait aussi être mis à jour.

Apple prépare une nouvelle génération d’iPad haut de gamme pour l’année prochaine et celle-ci pourrait être importante au niveau hardware, elle pourrait même s’accompagner d’un nouveau Magic Keyboard. Selon Bloomberg, et plus précisément Mark Gurman, l’iPad Pro 2024 représenterait même la première mise à jour majeure depuis 2018. Le changement le plus notable serait le passage à une dalle OLED.

Un nouvel iPad Pro largement remanié l’année prochaine ?

L’iPad Pro actuel offre un écran LCD de 11 pouces avec ProMotion, tandis que la version 12,9 pouces dispose d’une dalle mini-LED affichant de meilleures couleurs, un contraste plus profond et une luminosité plus élevée. Le passage à l’OLED offrira plusieurs avantages, dont de vrais noirs, mais l’on ne sait pas si les deux modèles auront droit à cette technologie ou si cette dernière sera réservée à la plus grande, et la plus onéreuse, des variantes.

En parlant de taille, il se murmure que la firme de Cupertino ferait disparaître le modèle de 12,9 pouces à la faveur d’une version 13 pouces. La version 11 pouces, quant à elle, garderait sa taille. Les rumeurs suggèrent qu’Apple a aussi réduit les bords pour proposer un look plus affiné encore. Certaines rumeurs évoquent par ailleurs l’existence d’une variante plus grande encore, avec un écran de 16 pouces, mais nul ne sait si ce concurrent à la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra arrivera au début de l’année 2024 ou non.

Le Magic Keyboard pourrait aussi être mis à jour

Apple travaillerait aussi sur une nouvelle génération de Magic Keyboard pour accompagner ses iPad Pro 2024. “Ce nouvel accessoire fait de l’iPad Pro une machine plus proche que jamais d’un ordinateur portable et vient ajouter un plus grand trackpad”, affirme Mark Gurman dans sa newsletter. Bien que le trackpad relativement petit soit souvent critiqué sur le modèle actuel, l’absence de touches fonction et de touche Echap dédiée est aussi source de grande frustration. De plus, la version blanche se salit et se décolore rapidement.

Parmi les autres mises à jour prévues pour l’iPad Pro 2024, on notera l’inclusion d’un processeur Apple M3, gravé en 3 nm par TSMC, promettant un gain important de performances et d’efficience. Depuis quelque temps, il se murmure aussi que la marque à la pomme teste la recharge sans fil pour l’iPad Pro, mais l’entreprise ne serait pas totalement convaincue à l’idée de remplacer l’arrière en métal par du verre, pour faciliter le transfert d’énergie, trop fragile.

Ces nouvelles tablettes, qui portent les noms de code de J717, J718, J720 et J721, pourraient ne pas arriver avant le printemps ou l’été 2024. L’iPad Pro servira de test pour l’introduction de dalles OLED sur de plus grands appareils (comprenez par là des Macs) de la même manière que l’iPad Pro 12,9 pouces fut le premier à recevoir un écran mini-LED. Apple avait réservé le même traitement aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces quelque temps plus tard.