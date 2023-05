Apple Magic Keyboard pour iPad : trucs et astuces à connaître absolument

L'Apple Magic Keyboard pour iPad est un formidable accessoire pour gagner en productivité. Voilà des trucs et astuces à connaître absolument.

Le Magic Keyboard pour iPad Pro et iPad Air est un vrai plus pour faire de la tablette un véritable appareil de productivité, plus particulièrement pour celles et ceux qui ont l’habitude des curseurs et des claviers physiques, des habitués et des professionnels, dans la mesure où cet accessoire apporte un trackpad et un clavier à la tablette de la marque à la pomme.

Que vous n’ayez jamais utilisé de Magic Keyboard pour iPad ou, au contraire, que vous en ayez un depuis longtemps, il y a de grandes chances que vous ne connaissiez pas tous les trucs et astuces qui se cachent dans cet accessoire. Voici un petit nombre d’entre eux que vous pourrez utiliser au quotidien, pour améliorer grandement votre usage de la tablette.

Pour le multitâche

Essayez ces gestes pour le multitâche avec le trackpad du Magic Keyboard :

Retour sur l’écran d’accueil : balayer vers le bas avec trois doigts

Ouvrir l’écran multitâche : balayer vers le haut avec trois doigts et pause en balayant vers le haut

Naviguer entre les applications ouvertes : balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts

Afficher le Dock : balayer le curseur vers le bas de l’écran

Fermer une app : balayer vers le haut avec trois doigts et relâcher rapidement

Accéder aux fonctionnalités système iPadOS

Vous pouvez facilement accéder au Centre de Contrôle, au Centre de Notifications, à Spotlight et au Dock avec le trackpad sur iPad :

Ouvrir le Centre de Contrôle : déplacer le curseur vers le coin supérieur droit de l’écran

Ouvrir le Centre de Notification : déplacer le curseur vers le coin supérieur gauche de l’écran

Ouvrir la Recherche Spotlight : utiliser deux doigts pour balayer vers le bas lorsque sur l’écran d’accueil

Affiche le Dock : déplacer le curseur vers le bas de l’écran

Sélectionner, couper, copier, coller du texte, zoomer et faire défiler

Vous pouvez facilement sélectionner, couper, copier, coller du texte et zoomer et faire défiler avec le trackpad du Magic Keyboard :

Sélectionner du texte : cliquer sur le texte deux fois

Copier/couper/coller un texte sélectionné : sélectionner le texte puis cliquer sur le texte sélectionné avec deux doigts et choisissez “Couper”, “Copier” ou “Coller” dans le menu

Zoomer : placer deux doigts à proximité l’un de l’autre puis les écarter

Dézoomer : placer deux doigts à proximité l’un de l’autre puis les rapprocher

Faire défiler vers le haut ou le bas : balayer vers le haut ou le bas avec deux doigts

Il vous faudra un iPad Pro ou iPad Air avec un iPad Magic Keyboard pour utiliser ces gestes, mais la plupart de ces astuces devraient aussi fonctionner sur un iPad avec un Apple Magic Trackpad.