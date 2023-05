Snapchat va intégrer des publicités dans Spotlight et My AI. La concrétisation d'un test pour pour le premier, un nouveau test pour le second.

Snap va ajouter des publicités dans deux de ses fonctionnalités les plus populaires actuellement : son clone de TikTok, Spotlight, et son chatbot propulsé par OpenAI, “My AI”. L’entreprise a annoncé ses nouveaux formats de publicité durant sa présentation pendant un événement NewFronts.

Snapchat va intégrer des publicités dans Spotlight et My AI

Snap avait commencé à tester les publicités dans Spotlight l’année dernière, mais commence seulement maintenant leur déploiement à l’international. Cet ajout pourrait permettre une augmentation significative des revenus publicitaires de Snap, lesquels ont été grandement impactés ces derniers mois. Spotlight, qui récompense les créateurs pour leurs vidéos courtes les plus populaires, compte plus de 350 millions d’utilisateurs mensuels, selon les chiffres de l’entreprise.

Cette fonctionnalité pourrait aussi ouvrir de nouvelles possibilités intéressantes aux créateurs – et plus particulièrement en ce qui concerne le partage des revenus publicitaires -. Bien que Snap n’ait communiqué aucun programme de ce genre à l’heure actuelle, la société avait récemment étendu d’autres programmes du même genre, il n’est pas difficile d’imaginer que l’entreprise pourrait envisager une initiative similaire avec Spotlight.

La concrétisation d’un test pour pour le premier, un nouveau test pour le second

Par ailleurs, Snap introduit aussi des publicités dans My AI, le chabot récemment déployé à tous les utilisateurs. My AI pourra afficher des liens sponsorisés dans ses conversations avec les utilisateurs. L’entreprise explique que ces liens sponsorisés seront en lien avec la conversation. Par exemple, le chatbot, qui peut déjà faire des recommandations pour des restaurants locaux en se basant sur la Snap Map, peut afficher un post sponsorisé d’un restaurant local ou d’un service de livraison de nourriture en réponse à une question pour savoir où manger. De la même manière, une conversation au sujet d’un voyage ou d’un jeu vidéo pourrait faire afficher des liens sponsorisés par une compagnie aérienne ou un revendeur spécialisé.

L’entreprise explique que les publicités de My AI sont une première expérimentation, mais le fait que Snap choisisse d’intégrer des publicités dans son chatbot si tôt après son lancement est significatif. La société précise avoir constaté un engagement important pour cette fonctionnalité, laquelle, contrairement aux conversations avec un unique interlocuteur, ne garde pas les conversations privées. Mais la récente décision de l’entreprise de place ce bot tout en haut des conversations des utilisateurs ayant aussi été controversée, l’introduction de publicités à ce moment pourrait ne pas plaire à certains utilisateurs. Quoi qu’il en soit, cette expérimentation sera un test intéressant quant à la manière dont les sociétés de media social peuvent éventuellement monétiser leurs fonctionnalités d’IA générative.