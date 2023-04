Snapchat rend son service My AI propulsé par ChatGPT accessible à tous les utilisateurs, sans oublier que l'IA est encore grandement perfectible.

La personnalité d’IA de Snapchat, propulsée par ChatGPT, est désormais disponible à tous les utilisateurs de l’app. Une version améliorée de “My AI”, le chatbot intégré qui était jusqu’à présent limité aux abonnés Snapchat+, est donc en cours de déploiement au niveau mondial, comme l’a annoncé le PDG de Snap, Evan Spiegel, durant l’événement Partner Summit de l’entreprise.

Avec cette expansion, My AI se dote au passage de plusieurs nouvelles fonctionnalités spécifiques à Snapchat. Le chatbot peut fournir aux utilisateurs des recommandations de restaurants et autres activités basées sur ce qui est populaire dans la Snap Map et peut suggérer des lenses de réalité augmentée. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter l’intelligence artificielle aux conversations de groupe et définir un nom et un avatar personnalisés pour ce persona d’IA. My AI est aussi capable de répondre à des snaps photo ou vidéo. À l’heure actuelle, l’IA ne peut répondre que via des messages texte, mais Snap explique que “bientôt”, elle pourra répondre aux snaps avec ses propres contenus générés par IA, une fonctionnalité qui sera, elle, réservée aux abonnés Snapchat+.

Bien que le déploiement de My AI ait été limité jusqu’à présent, l’entreprise explique que My AI connaît déjà un franc succès chez les utilisateurs, lesquels échangent en moyenne pas moins de 2 millions de messages par jour avec le chatbot. L’implémentation de la technologie d’OpenAI par Snap a cependant été assez critiquée. The Washington Post signalait par exemple que le bot engageait des conversations parfois inappropriées et pouvait donner des conseils discutables aux chercheurs qui se faisaient passer pour des adolescents.

Sans oublier que l’IA est encore grandement perfectible

Aujourd’hui, Snap explique que My AI utilise “une technologie de modération supplémentaire” pour que les utilisateurs puissent être privés temporairement de la fonctionnalité s’ils “utilisent le service de manière inappropriée”. L’entreprise explique aussi que l’IA a été entraînée pour prendre en compte l’âge de l’utilisateur avec lequel elle discute, ceci pour éviter que les discussions abordent des sujets réservés aux plus grands, si l’on peut dire. Par ailleurs, les parents pourront aussi utiliser la fonction de contrôle parental de l’app, Family Center, pour suivre le temps passé par leurs adolescents dans des conversations avec leur nouvel ami IA.

Et l’on terminera en ajoutant que Snap est parfaitement conscient des limites actuelles de My AI, qu’elle a déjà décrit comme “sujette aux hallucinations”. Evan Spiegel, qui avait suggéré que les interactions avec des IA comme ChatGPT pourraient bientôt être une habitude quotidienne, était, lui aussi, assez circonspect sur le sujet : “My AI fait sûrement plein d’erreurs, donc vous ne pouvez pas prendre tout ce qu’elle dit comme une vérité, mais c’est divertissant, c’est sûr.”