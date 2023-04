SwiftKey ajoute l’intelligence artificielle ChatGPT de Bing sur Android et iOS

SwiftKey s'offre les services de l'IA ChatGPT de Bing, et ce, tant sur la version Android qu'iOS.

L’intelligence artificielle générative est devenue incroyablement populaire et pour Microsoft, c’est un élément de croissance des plus importants pour Bing. Aujourd’hui, le chatbot IA rend le “nouveau Bing” si attrayant qu’il arrive dans le clavier virtuel SwiftKey sur Android et iOS. Pour le meilleur et pour le pire !

SwiftKey intègre donc désormais l’IA ChatGPT de Bing, propulsée par GPT-4. La fonctionnalité est en cours de déploiement, de manière graduelle, selon Pedram Rezaei de Microsoft. L’accès à l’IA de Bing dans SwiftKey est géré par un bouton Bing qui apparaît sur le côté gauche de la première ligne du clavier.

Le processus se fait en deux “étapes”, si l’on peut dire. À commencer par une nouvelle option “Ton”. Vous pouvez alors composer un brouillon de votre message dans SwiftKey et laisser l’IA réécrire ledit message d’une autre manière. Parmi les options proposées : “Professionnel”, “Informelle”, “Poli” ou “Publication sur les réseaux sociaux”. En termes de longueur de message, c’est assez similaire, avec la dernière option qui vient rajouter des hashtags pertinents.

L’IA générative typique que vous connaissez certainement désormais dans Bing et ChatGPT est ici un peu moins “native”. En cliquant sur le bouton Bing, il y a aussi un onglet “Conversation” qui apparait et qui fait apparaître une fenêtre Bing sur pratiquement tout l’écran. C’est plus rapide que d’ouvrir un navigateur ou l’app Bing, certes, mais en termes de fonctionnalités, c’est limité.

La seule chose que vous pouvez faire avec les réponses de Bing, c’est de les copier dans le presse-papiers via un bouton “Copier” dédié. Ça fonctionne, mais l’intérêt et quelque peu limité. D’autant que les réponses de Bing sont souvent assez longues. Il y a certainement cependant des scénarios dans lequel ce sera pratique.