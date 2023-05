Comment faire en sorte que Siri écoute plus longtemps vos commandes sur iPhone et iPad

Siri est un assistant vocal très performant, mais il peut arriver qu'il vous coupe au beau milieu d'une commande. Il est possible d'augmenter la durée d'écoute. Voici comment procéder.

Vous êtes-vous déjà retrouvé coupé au beau milieu d’une commande vocale à l’assistant vocal d’Apple ? Si c’est le cas, et il y a de fortes chances que cela vous soit déjà arrivé, vous pourriez vouloir changer le paramètre “Temps de pause Siri” pour une durée augmentée. C’est un réglage très facile à modifier, et cela peut grandement vous simplifier la vie au quotidien.

Il est très simple d’ajuster le temps de pause de Siri face à une commande vocale, que ce soit sur iPhone ou sur iPad. Cela peut aider si Siri n’a pas le temps d’obtenir toute votre commande, peu importe de quoi il s’agit. C’est aussi un réglage très utile à ajuster si vous avez l’habitude de parler lentement, ou tout du moins plus lentement que Siri ne s’y attend, ou si vous utilisez Siri dans une langue qui n’est pas votre langue maternelle et que donc vous avez tendance à chercher vos mots.

Ouvrez les Réglages sur iPhone ou iPad Allez dans “Accessibilité” Puis dans “Général” Et dans “Siri” Sous “Temps de pause Siri”, choisissez l’option qui vous convient parmi : “Défaut”, “Prolongée” ou “Maximale”

Pour certains utilisateurs, le réglage par défaut est trop court et Siri se retrouve alors à les couper en plein milieu d’une commande. Cela peut être particulièrement ennuyeux lorsque vous prenez des notes ou que vous voulez définir un rappel via Siri, puisque ce que vous demandez se retrouve alors tronqué, mais cette problématique peut s’appliquer à n’importe quelle commande Siri.

Choisir un temps de pause plus long pour Siri peut aussi avoir comme effet secondaire de donner l’impression que Siri est plus long à répondre, alors que c’est simplement parce qu’il vous écoute pendant plus longtemps et non pas qu’il a des temps de traitement plus lents. Soyez-en bien conscient. C’est particulièrement remarquable si vous choisissez pour l’option “Maximale” dans le Temps de pause Siri.