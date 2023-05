Les fortes ventes d’iPhone ne suffisent pas à compenser la baisse d’expéditions de Mac

Apple signe un deuxième "mauvais" trimestre de suite. Les très bonnes ventes d'iPhone ne peuvent contrebalancer le manque d'intérêt pour les Mac.

Apple vient de terminer un deuxième “mauvais” trimestre de suite. “Mauvais”, évidemment, est tout relatif, les revenus de l’entreprise sont en basse, mais Apple génère encore énormément d’argent. Plus précisément, les catégories iPhone et Services, qui sont celles qui rapportent le plus à Apple depuis plusieurs années, ont encore vu leurs revenus augmenter par rapport à l’année dernière. Mais cela n’a pas suffi à contrebalancer les baisses partout ailleurs : les divisions Mac, Ipad, Wearables / Maison / Accessoires ont toutes plongé par rapport à la même période l’année passée.

Ainsi, les revenus globaux de la firme de Cupertino ont perdu 3 % par rapport à l’année dernière, à 94,8 milliards de dollars, tandis que les revenus nets de 24,2 milliards de dollars perdent 1 %. Ce n’est donc pas vraiment un “mauvais” trimestre, mais dans la mesure où les ventes et les profits de la marque à la pomme n’ont cessé d’augmenter, ou presque, la situation est importante aujourd’hui.

Les fortes ventes d’iPhone (+2 % à 51,3 milliards de dollars) signent un record pour un premier trimestre d’année, malgré le fait que les iPhone 14 et 14 Pro sont arrivés à la fin du mois de septembre. Et les services d’Apple, qui ne cessent de grossir depuis ces cinq dernières années, surpassent aujourd’hui tous les autres produits de l’entreprise, avec un revenu de 20,9 milliards de dollars (+5 % par rapport à la même période l’année dernière).

Les très bonnes ventes d’iPhone ne peuvent contrebalancer le manque d’intérêt pour les Mac

Les ventes de Mac, quant à elles, passent de 10,4 milliards de dollars l’année dernière à 7,2 milliards cette année, soit -31 %. C’est moins que les prévisions d’IDC il y a un mois lorsque le cabinet spécialisé annonçait des ventes de Mac en baisse de 40 %, mais la prévision globale de l’intérêt pour ce format reste avérée. Les ventes d’iPad n’ont pas été autant impactées, mais elles plongent tout de même de 13 %, à 6,7 milliards de dollars pour ce trimestre, et ce, malgré des mises à jour majeures sur ces produits à l’automne dernier. Durant une réunion avec les investisseurs, le PDG Tim Cook mentionnait que les catégories iPad et Mac ont des difficultés par rapports aux mêmes trimestres l’année passés parce que les ventes étaient alors très importantes grâce aux nouvelles générations – et plus particulièrement l’iPad Air M1 et le MacBook Air M2 redessiné -.

Enfin, la catégorie wearables / maison / accessoires, qui regroupe des produits comme les AirPods, l’Apple Watch et le HomePod, perd moins de 1 %, pas d’alerte rouge donc sur ce ssegment.