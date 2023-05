Réduire le bruit en arrière-plan est enfin facile sur l’iPhone

Apple rend votre voix plus claire que jamais pendant les appels avec iOS 16.4, grâce à l'option baptisée Isolation Vocale. Voici comment en profiter.

La qualité audio des appels téléphoniques laisse souvent à désirer. C’est bien mieux qu’il y a quelques années, certes, mais il y a encore une grande marge de progression. Une fonctionnalité récente de l’iPhone permet de réduire le problème en améliorant le niveau de votre voix et réduisant les bruits en arrière-plan. Il suffit de savoir où la trouver pour l’activer.

Comme le rapporte 9to5Mac, Apple a ajouté un Mode Isolation Vocale dans iOS 16.4. Selon la firme de Cupertino, ce mode “priorise votre voix et bloque les bruits ambiants”, une solution simple pour proposer un audio de meilleure qualité durant les appels téléphoniques.

Cette fonctionnalité n’est pas vraiment nouvelle dans iOS. Apple l’avait en effet introduite dans iOS 15 en 2021, tout comme une option “Spectre Large” inversée qui vient amplifier les bruits d’arrière-plan. Ces fonctionnalités n’étaient cependant disponibles que pour les appareils audio et vidéo via FaceTime. Et aujourd’hui, l’option Spectre Large n’est pas disponible pour les appels téléphoniques. Il faut se contenter de l’Isolation Vocale.

Pour utiliser l’Isolation Vocale sur votre prochain téléphonique, si vous êtes sous iOS 16.4 – évidemment -, il faut commencer par appeler quelqu’un. Ensuite, ouvrez le Centre de Contrôle, tapotez sur “Mode Micro” puis choisissez “Isolation Vocale”. Et voilà ! Votre iPhone va désormais se concentrer sur votre voix et celle-ci paraîtra plus claire que jamais à votre interlocuteur.