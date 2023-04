Apple travaillerait sur un coach santé IA pour l'Apple Watch. Celui-ci pourrait vous préparer des programmes personnalisés pour le sport, l'alimentation et le sommeil.

Les appareils Apple peuvent déjà offrir un grand nombre d’informations relatives à votre santé, mais bientôt, cela pourrait encore s’améliorer. En effet, selon Bloomberg, la firme de Cupertino travaillerait au développement d’un coach santé utilisant l’intelligence artificielle (IA), répondant au nom de code Quartz et qui tirerait profit des données de l’Apple Watch pour créer des programmes personnalisés pour l’exercice physique, l’alimentation et le sommeil. Ce service nécessiterait un abonnement et pourrait être lancé dans le courant de l’année 2024.

Dans un futur relativement proche, l’application Santé pourrait donc devenir plus utile. Selon plusieurs sources, Apple aurait enfin décidé d’introduire l’app Santé dans l’iPad avec l’arrivée, cette année, d’iPadOS 17. Une mise à jour à venir permettra notamment de vous aider à suivre votre humeur en répondant à quelques questions sur votre journée. Vous pouvez aussi utiliser Santé pour gérer vos éventuels problèmes de vue, comme la myopie. Une récente rumeur laissait entendre que la marque à la pomme travaillait aussi sur une app de journaling pour vous aider à documenter vos journées, comme Day One.

Comme à l’accoutumée, Apple se refuse à tout commentaire sur le sujet. Si ces rumeurs sont avérées, il se pourrait que nous entendions parler de ce coach durant la WWDC qui démarre le 5 juin. Le géant américain devrait en profiter pour dévoiler son casque de réalité mixte attendu depuis si longtemps et certaines rumeurs suggèrent aussi que ce tout nouveau produit pourrait offrir des fonctionnalités autour de la santé, comme une version VR de Fitness+ et un outil de méditation. Cette première génération serait à destination des développeurs et des plus enthousiastes, mais une version plus abordable serait déjà en préparation.

Une telle application de coaching ne serait pas surprenante. Apple compte encore énormément sur les services pour générer ses revenus et Quartz pourrait faire de l’œil à celles et ceux qui, autrement, paieraient un coach humain pour modifier leurs habitudes quotidiennes. La firme de Cupertino a déjà fait de la santé un argument de vente majeur pour ses appareils, notamment l’Apple Watch. Ce coach IA pourrait attirer encore davantage d’utilisateurs et les retenir plus facilement dans l’écosystème : vous passeriez moins facilement à Android si vous deviez abandonner votre montre et votre coach virtuel en même temps.