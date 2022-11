Peloton, Oura et d’autres apps fitness désormais compatibles avec la plateforme Google Health Connect

La plateforme Health Connect de Google passe à l'étape suivante. De nombreuses apps santé et fitness l'intègrent désormais.

Durant la conférence I/O en mai dernier, Google avait annoncé Health Connect, une plateforme conçue en collaboration avec Samsung pour permettre aux apps de santé et fitness de partager des données plus facilement les unes avec les autres tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Cette initiative progresse aujourd’hui : l’app Health Connect est sortie de sa phase d’accès anticipé et passe en version bêta sur le Play Store et plusieurs apps santé et fitness déploient l’intégration de la plateforme.

La plateforme Health Connect de Google passe à l’étape suivante

Peloton, Oura, WeightWatchers, MyFitnessPal, Flo, Lifesum, Tonal, Outdooractive et Proov Insight ont rejoint les propres services de Google et Samsung : Fitbit, Google Fit et Samsung Health. Ces intégrations signifient que, lorsque vous réalisez une session de sport dans une app, vous pouvez partager vos données via l’écosystème Health Connect. Les app Oura et WeightWatchers pourront par exemple prendre en compte vos séances sur Peloton.

De nombreuses apps santé et fitness l’intègrent désormais

Google et Samsung ont simplifié l’accès aux développeurs d’apps santé et fitness à ce genre d’informations en créant un schéma de données standardisé. Celui-ci prend en charge plus de 40 types de données dans six catégories : activité, mesures du corps, suivi des cycles, nutrition, sommeil et constantes vitales. Google précise qu’il ne faut que quelques lignes de code pour les apps pour lire et écrire ces types de données via Health Connect.

L’un des principaux avantages pour les utilisateurs est qu’ils pourront gérer les permissions pour toutes ces intégrations dans un seul et même endroit. Health Connect propose un contrôle fin sur les types de données auxquels chaque app tierce a accès. Il est aussi possible d’empêcher toutes les apps d’accéder aux données Health Connect en quelques tapotements.