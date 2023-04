Apple travaillerait sur une app de journaling autour de la santé, ceci pour mieux pouvoir vous accompagner au quotidien.

Apple travaillerait actuellement sur une app de journaling – un rituel d’écriture quotidien, un rendez-vous pris avec soi et quelques feuilles de papier, entre journal intime et bullet journal – pour l’iPhone, selon The Wall Street Journal. L’application, qui répond actuellement au nom de code “Jurassic”, répondrait à la volonté de la firme de Cupertino de s’étendre sur le marché des services de santé, avec des documents internes liant le journaling à une amélioration de la santé mentale.

Cette app pourrait servir de tracker de santé, pour analyser votre journée typique, où vous allez, avec qui vous interagissez et quand vous vous écartez de votre routine. L’app pourrait par exemple tenter de déterminer la différence entre vos collègues et vos amis, via une fonctionnalité baptisée “All Day People Discovery”. Cela pourrait fonctionner en analysant votre proximité par rapport aux autres individus, mais l’on ne sait pas encore si ceux-ci auront besoin d’un iPhone et de l’app pour le faire.

Toutes ces informations qu’Apple pourrait collecter n’ont rien de très nouveau, mais une fonction de personnalisation qui les utiliserait pourrait alors suggérer des sujets pertinents pour le journaling. Par exemple, si vous prenez votre iPhone pour aller courir, l’app vous proposera d’écrire quelques mots sur votre sortie. Toutes les données pourraient aussi, semble-t-il, être stockées sur l’appareil, avec ces suggestions qui seraient supprimées automatiquement après quatre semaines.

Ceci pour mieux pouvoir vous accompagner au quotidien

Si la firme de Cupertino devait effectivement lancer une app de journaling, elle se retrouverait en concurrence directe avec Day One. Ce dernier existe sur ce marché du suivi de l’activité et des sentiments au quotidien depuis dix ans, avec plus de 200 000 abonnés premium, et ce, en grande partie grâce à Apple. En effet, l’entreprise avait reçu l’Apple Design Award en 2014 et été plusieurs fois mis en avant sur l’App Store. Paul Mayne, son fondateur, déclarait au WSJ que cette aide d’Apple avait grandement diminué il y a environ 3 ans, ce qui lui faisait penser que le géant travaillait sur une app similaire. Apple avait déjà été accusée, il y a quelque temps, de créer ses propres versions d’apps populaires – une pratique qui répond au nom de Sherlocking – ou entrer en contact avec des entreprises pour réaliser des produits et services similaires à ce qu’elles font.

Apple n’a encore rien officialisé concernant une telle app de journaling et si elle devait le faire, ce ne serait probablement pas avant sa WWDC en juin.