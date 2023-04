Le casque de réalité mixte d'Apple aurait une composante importante autour du sport. Un énième succès au rendez-vous pour la firme de Cupertino ?

Apple se préparerait à proposer un grand nombre d’apps et de services pour son très attendu casque de réalité mixte, selon Mark Gurman de Bloomberg. Et la grande annonce pourrait avoir lieu durant la Wordwide Developers’ Conference en juin prochain. Ce casque, qui pourrait être baptisé “Reality One” ou “Reality Pro”, pourrait passer à loisir entre les mode virtuel ou augmenté, avec un accent mis sur le jeu vidéo, l’exercice physique et les outils de collaboration. De base, des “millions” d’apps existantes fonctionnent dans l’interface 3D “avec de légères modifications” de leurs développeurs. Mais Apple a aussi travaillé avec “un petit nombre de développeurs” depuis plusieurs mois pour optimiser des apps pour ce nouveau produit.

Bien que de nombreux détails aient déjà fuité, ce rapport évoque la possibilité du casque de faire tourner les exercices d’Apple Fitness+ dans un environnement virtuel. De plus, il serait possible de regarder du sport en mode immersif, ce qui permettrait de rentabiliser les droits de diffusion de la Major League Soccer et de la Major League Baseball, ainsi que le rachat de la startup spécialisée NextVR en 2020. L’app Apple TV vous permettrait aussi de regarder des vidéos dans des divers environnements virtuels.

Mark Gurman explique aussi que le casque met l’accent sur la productivité, comme le fait le Meta Quest Pro. “La plateforme prendra en charge le traitement de texte Pages, les feuilles de calcul Numbers et les présentations Keynote, ainsi que iMovie et GarageBand pour la production de vidéo et musique.” La communication et la collaboration à distance seraient aussi au centre de cette expérience, avec des avatars 3D de plain-pied durant les appels FaceTime. Le jeu vidéo devrait aussi être un aspect important, bien que cela n’ait pas toujours été le cas, selon le rapport.

Le journaliste américain réitère plusieurs éléments intéressants, parmi lesquels la présence d’un Digital Crown comme sur l’Apple Watch et le casque AirPods Max pour passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Le multitâche serait aussi disponible, avec des apps “flottantes dans l’interface de réalité mixte”. L’appareil pourrait aussi se souvenir où vous étiez dans votre environnement physique, laissant des éléments virtuels là où vous les aviez laissés.

Le suivi oculaire et les gestes de vos mains, quant à eux, vous permettraient de réaliser des actions de manière très naturelle et intuitive. De plus, un clavier virtuel et la prise en charge des claviers conventionnels offriront une expérience de frappe intéressante. L’écran d’accueil, lui, devrait être similaire à celui de l’iPad, avec le Centre de Contrôle d’Apple pour contrôler facilement le Wi-Fi, le Bluetooth et le volume. Le contrôle vocal via Siri serait évidemment présent, ainsi que le scanner rétinien pour la sécurité, comme Face ID et Touch ID le sont pour l’iPhone.

Un énième succès au rendez-vous pour la firme de Cupertino ?

Il existe déjà de nombreux casques sur le marché, mais chacun avec un succès différent. La tentative de s’adresser aux professionnels de Meta, avec son Meta Quest Pro, peine à se vendre. La version d’Apple, avec un tarif presque trois fois supérieur – aux alentours, semble-t-il, de 3 000 $ -, devrait être délicate à écouler. Mais la firme de Cupertino est toujours parvenue à capturer l’imagination du grand public et à susciter un réel engouement pour ses produits.

Même si ce produit cible un public très restreint, ce casque pourrait être une transition vers une paire de lunettes de réalité augmentée qui ressemblerait à des lunettes traditionnelles, le Graal de la réalité mixte, pour l’industrie. Rendez-vous en juin pour découvrir de quoi il retourne.