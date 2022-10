Meta Quest Pro, l’évolution premium de la VR chez Meta

Meta vise une VR plus sociale et tourner sur l'avenir avec le Quest Pro.

Prévu pour le 25 octobre prochain au prix de 1799,99 euros, le Quest Pro de Meta est le premier casque VR d’une nouvelle gamme de produits avancés conçus pour élargir les possibilités de la réalité virtuelle et mixte. Ses lentilles légères et repliables plusieurs fois réduisent la taille du casque tout en offrant des images plus nettes. Une nouvelle batterie incurvée à l’arrière contribue à faire du Meta Quest Pro un casque globalement plus équilibré et plus ergonomique. Les caméras haute résolution tournées vers l’extérieur capturent quatre fois plus de pixels que le Meta Quest 2 et font du Meta Quest Pro le premier appareil de réalité mixte en couleur.

Le Meta Quest Pro inaugure le Snapdragon XR2+ Gen 1

Grâce à la refonte de la plateforme Snapdragon XR2+, une meilleure dissipation de la chaleur et une marge de performance significative ont été créées pour atteindre une puissance soutenue supérieure de 50% et des performances thermiques améliorées de 30%. Chaque Quest Pro de Meta est livré avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et 10 capteurs haute résolution, cinq à l’intérieur du casque et cinq à l’extérieur, qui contribuent à améliorer une variété d’expériences immersives. Les contrôleurs Meta Quest Touch Pro sont alimentés par la plateforme Snapdragon 662, ce qui leur permet de se suivre eux-mêmes grâce à de multiples caméras positionnelles intégrées et qui garantit une latence ultra-faible vers le casque.

Mark Rabkin, responsable de la réalité virtuelle au sein du Reality Labs de Meta, a déclaré :

Chez Meta, nous construisons la plateforme informatique de nouvelle génération par le biais de nos appareils de réalité virtuelle et de réalité mixte. Nous pensons que la VR et la RM vont radicalement transformer notre façon de travailler, de collaborer et de nous connecter les uns aux autres, et nous sommes ravis d’accompagner Qualcomm Technologies dans cette aventure. Cette technologie Snapdragon innovante de dernière génération apporte des gains de calcul considérables à notre dispositif VR, ce qui nous permet d’offrir des expériences beaucoup plus riches avec le Meta Quest Pro. C’est la preuve que Meta et Qualcomm Technologies construisent ensemble l’avenir aujourd’hui.

Microsoft s’associe à Meta pour apporter Teams, Office, Windows et Xbox au Quest Pro

Microsoft voit l’opportunité d’apporter des expériences de productivité à un casque VR performant, et Meta devient un partenaire clé dans son vaste plan lié au métavers. L’expérience Teams sur le Meta Quest Pro comprend l’adaptation par Microsoft du système d’avatars de Meta pour Teams et la prise en charge de Teams dans les salles de travail Horizon de Meta. Le bureau virtuel du futur ne se limitera pas aux réunions. Microsoft apporte Windows 365 au Quest Pro de Meta, la plateforme de l’entreprise permettant de diffuser les versions complètes de Windows sur les appareils.

Microsoft propose également des versions 2D de ses applications Office au Quest Pro grâce à sa technologie Progressive Web Apps (PWA). Il ne s’agira pas de versions 3D complètes d’Office conçues pour la VR. Xbox Cloud Gaming sera également disponible sur les casques VR Quest de Meta, permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de diffuser des jeux en streaming. Ce ne sera pas aussi immersif qu’une expérience VR native pour les jeux Xbox, mais il sera possible de prendre une manette Xbox et d’y jouer sur un écran géant projeté à l’intérieur du casque Quest.