De nouvelles options de manettes intéressantes pour les propriétaires d’Apple Vision Pro

Divers modèles de la marque 8BitDo sont compatibles avec le casque.

Tl;dr L’Apple Vision Pro est un matériel impressionnant avec un suivi des yeux/mouvements des mains.

8BitDo annonce une compatibilité Vision Pro pour plusieurs de ses contrôleurs.

Les contrôleurs 8BitDo sont officiellement soutenus par Apple via une connexion Bluetooth.

Le Vision Pro s’intègre à Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now pour accéder aux titres AAA.

Une technologie qui évolue

Le potentiel de l’Apple Vision Pro ne cesse de nous surprendre. Ce matériel impressionnant offre une possibilité unique de naviguer à travers nos écrans grâce à une technologie de suivi des yeux et des mouvements des mains. Cependant, il n’était pas nécessairement beaucoup utilisé pour le gaming, en raison de la difficulté de connecter un contrôleur tiers. Tout cela est sur le point de changer.

Les nouvelles compatibilités Vision Pro

Le fabricant d’accessoires 8BitDo a récemment annoncé une compatibilité Vision Pro pour un grand nombre de ses contrôleurs, ce qui est une véritable innovation. Parmi eux, on retrouve le contrôleur Bluetooth ultime de la société, que nous avions qualifié de “parfait pour le PC”.

Contrôleurs officiellement soutenus par Apple

La bonne nouvelle est qu’Apple a officiellement approuvé ces accessoires. Il vous suffit donc de faire une connexion Bluetooth, et tout devrait fonctionner sans problème. De plus, l’expérience Vision Pro ne se limite pas aux contrôleurs de jeu. 8BitDo a également annoncé une compatibilité AVP pour son clavier mécanique rétro.

L’expérience ludique

La consommation de médias est une des meilleures parties de l’expérience Vision Pro. Les jeux vidéo, particulièrement ceux sur iPad, font partie de ce lot. Si vous n’êtes pas satisfait de jouer à Cut the Rope sur un écran virtuel géant, le casque se connecte également à Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now pour accéder à des titres AAA.

L’annonce officielle d’8BitDo de l’année dernière indiquait déjà un support des contrôleurs pour les appareils Apple. Grâce aux récentes mises à jour du firmware des contrôleurs et des systèmes d’exploitation iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3 et macOS 13.2, les accessoires qui fonctionnent avec les iPhones et les iPads sont également compatibles avec le Vision Pro. Ce développement marque un nouveau jalon dans l’adoption de la technologie de réalité augmentée pour l’informatique de tous les jours. Une nouvelle ère de l’informatique est en marche, et elle promet d’être étonnante.