“Dark Matter”, l’une des meilleures œuvres de Blake Crouch, adaptée en série par Apple TV+

La série, avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly en têtes d'affiche, sortira le 8 mai.

Tl;dr Apple dévoile une bande-annonce pour “Dark Matter”, une nouvelle série.

La série met en vedette Joel Edgerton et Jennifer Connelly.

Basé sur un livre de Blake Crouch, il sortira le 8 mai.

“Dark Matter” rejoint une grande collection de séries SF sur Apple TV+.

Apple lève le voile sur “Dark Matter”

L’univers du petit écran s’agrandit avec la prochaine sortie de “Dark Matter”, une nouvelle série de science-fiction présentée par Apple. L’annonce a été faite avec la diffusion d’une bande-annonce captivante. La série est prévue pour sortir le 8 mai et deux épisodes seront disponibles dès la première.

Un casting remarquable

“Dark Matter” mettra en vedette deux acteurs bien connus du grand écran : Joel Edgerton et Jennifer Connelly. D’autres visages familiers comme Jimmi Simpson, Alice Braga, Dayo Okeniyi et Oakes Fegley font également partie du casting.

Tirée d’un livre populaire

L’histoire de la série est adaptée d’un livre fantastique de Blake Crouch, qui a été chaudement recommandé après sa publication en 2021. “Dark Matter” suit les aventures d’un physicien qui se trouve impliqué dans des événements de science-fiction assez sérieux que le trailer nous laisse entrevoir.

Un ajout de poids à Apple TV+

Cette nouvelle création sera ajoutée à une collection déjà bien fournie de séries fantastiques sur Apple TV+. On y trouve déjà des séries populaires comme “Severance”, “For All Mankind” et “Silo”, ainsi que des programmes moins connus comme “Invasion” et “Constellation“. Sans oublier “Monarch: Legacy of Monsters”, où Kurt Russell affronte Godzilla, et “Hello Tomorrow”, qui se déroule dans un monde futuriste rétro. L’arrivée de “Dark Matter” devrait, sans aucun doute, renforcer davantage l’attrait de Apple TV+ pour les amateurs de science-fiction.