Star Wars Rebels : quand se déroule chaque saison ?

Voici comment chaque saison de la série animée Star Wars Rebels se situe dans la chronologie de Star Wars.

Tl;dr Star Wars Rebels se déroule dans une période importante de la chronologie de Star Wars.

La série a été diffusée de 2013 à 2018, couvrant des événements avant et après la Bataille de Yavin.

Chaque saison de Star Wars Rebels s’inscrit dans un moment précis de la saga Star Wars.

L’épilogue de la série a été modifié par la sortie de la série Ahsoka en 2023.

Un voyage dans le temps avec Star Wars Rebels

La série Star Wars Rebels nous emmène dans une période cruciale de l’univers de Star Wars. Elle tisse des liens avec la trilogie originale et des séries en live-action comme The Mandalorian et Ahsoka. En tant que successeur spirituel de Star Wars: The Clone Wars, Rebels se déroule plus d’une décennie après la chute des Jedi. Elle suit un groupe unique de rebelles durant l’Âge de l’Empire, un cadre qui sera exploré dans les prochaines séries télévisées de Star Wars telles que Tales of the Empire.

Une aventure à travers les saisons

Avant l’arrivée de Luke Skywalker dans l’Alliance Rebelle, d’autres héros se forgeaient à travers la galaxie. C’est le cas de l’équipage du Ghost, les personnages principaux de la série, doublés par la distribution vocale de Star Wars Rebels. Chaque saison de Rebels s’inscrit dans un moment précis de la chronologie de Star Wars, avec la Bataille de Yavin, qui se déroule dans A New Hope, comme point de départ de la chronologie de Star Wars.

Les héros de la Rébellion

Notablement, la première saison de Star Wars Rebels commence en 5 BBY (Before Battle of Yavin), soit cinq ans avant les événements de A New Hope. L’Alliance Rebelle, telle qu’elle est introduite dans le film original de Star Wars, n’avait pas encore été formée, bien que l’Empire ait déjà remarqué des opérations rebelles plus organisées.

La fin et l’au-delà

L’épilogue de la série, qui est apparu mystérieux lors de la diffusion du dernier épisode de la saison 4, a été modifié par la sortie de la série Ahsoka en 2023. Cette série, qui est en quelque sorte une suite en live-action de Rebels, a révélé que la réunion entre Tano et Wren s’est déroulée autour de 9 ABY. Ainsi, au moins neuf ans se sont écoulés entre la Bataille de Lothal de Star Wars Rebels’, au cours de laquelle Ezra Bridger et le Grand Amiral Thrawn ont disparu, et la réunion entre Sabine et Ahsoka.