Des nouvelles au sujet du tournage de la saison 2 de One Piece

Netflix se prépare à revenir sur Grand Line, avec une mise à jour de la saison 2 de One Piece qui révèle quand le tournage aura lieu et une fenêtre de sortie. Quelle surprise nous réserve cette nouvelle saison ?

Netflix se prépare pour le retour sur la Grande Route

Netflix se lance dans le tournage de la seconde saison de sa série phénomène One Piece, une adaptation en prise de vue réelle du manga culte d’Eiichiro Oda. Avec des acteurs tels qu’Inaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Gibson et Taz Skyler, la série a conquis le public par sa fidélité à l’univers original, en plongeant les spectateurs dans les aventures des Pirates au Chapeau de Paille à la recherche d’un trésor légendaire.

Le tournage de la saison 2 de One Piece

Malgré une première saison diffusée il y a moins d’un an, Netflix se prépare déjà à ramener Luffy (Godoy) et son équipage sur le petit écran. D’après What’s On Netflix, le tournage de la saison 2 devrait s’étendre sur sept mois, de juin 2024 à janvier 2025. Matt Owenz, co-réalisateur de la saison 1, sera rejoint par Joe Tracz, tandis que l’ancien co-réalisateur Steven Maeda officiera en tant que producteur exécutif.

La suite des aventures des Pirates au Chapeau de Paille

La fin de la première saison a laissé entrevoir la suite des aventures des Pirates au Chapeau de Paille. Les indices suggèrent que la saison 2 pourrait commencer par l’Arc de Loguetown avant de se diriger vers de nouveaux horizons. De plus, l’Arc d’Arabasta semble être le prochain à être adapté, comme le laisse penser un dessin grossier partagé par Gibson et Owenz le 1ᵉʳ avril, évoquant le scénario de Little Garden.

Une adaptation fidèle qui a conquis le public

La première saison de One Piece a surpris les spectateurs par sa fidélité à l’œuvre originale, faisant de la série un succès inattendu pour Netflix. La deuxième saison est déjà en préparation malgré l’ampleur de la tâche que représente l’adaptation de la série du manga à l’écran. Alors que Netflix prévoit de terminer le tournage début 2025, il est clair que la plateforme voit un intérêt à adapter la série le plus rapidement possible.