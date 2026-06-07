Cette série HBO de Westeros vise 10 saisons, et le plan se précise

Le showrunner de A Knight of the Seven Kingdoms imagine un parcours en trois temps pour Dunk et Egg. Ambitieux, fragile, mais bien plus clair maintenant.

En bref A Knight of the Seven Kingdoms vise très loin

Ira Parker imagine plusieurs étapes de vie

HBO n’a pas encore validé ce plan

Le plus intéressant, ici, ce n’est pas qu’une série de Westeros marche bien. C’est qu’Ira Parker a enfin posé un plan précis pour faire durer A Knight of the Seven Kingdoms sur 10 saisons ou plus, là où tant de franchises fantasy s’arrêtent avant leur vrai point d’arrivée.

Un plan en trois âges pour Dunk et Egg

Dans un entretien à Decider, le showrunner explique qu’il veut d’abord couvrir les cinq histoires où Egg est encore un garçon, pendant que Dexter Sol Ansell a toujours l’âge du rôle. Il dit en substance vouloir suivre cette première phase tant que sa voix reste celle d’un enfant.

Puis la série changerait d’échelle. Après ce cinquième récit, Egg redevient pleinement prince, et l’histoire quitterait la route pour des lieux plus fixes, comme Summerhall ou King’s Landing. Et au bout du chemin, il y a la dernière partie, celle d’Egg devenu roi.

Dit comme ça, on n’est plus face à une simple adaptation de nouvelles. On parle d’un récit au long cours, presque d’une chronique de vie, avec Dunk et Egg comme fil rouge.

Sur le papier, c’est idéal. En production, beaucoup moins

Bon, il y a un obstacle évident. Réussir déjà les cinq premières saisons serait une vraie victoire. On a vu assez de séries fantasy adaptées de livres se faire couper avant la fin, comme Shadow et Bone chez Netflix ou The Wheel of Time sur Prime Video.

Autre détail important, George R.

R. Martin n’a publié pour l’instant que trois novellas. Aller jusqu’à cinq saisons ferait donc dépasser le matériau disponible, même si l’auteur a déjà prévu jusqu’à douze histoires au total, avec les quatrième et cinquième volets situés entre Winterfell et les Riverlands.

Et puis il y a les acteurs. Parker reconnaît que Dexter Sol Ansell et Peter Claffey peuvent avoir de grosses carrières, mais il ne veut pas les remplacer. Son idée, c’est plutôt de les retrouver par blocs de quelques saisons. Il va même jusqu’à lancer, avec humour, que Dexter pourrait devenir « le nouveau Leonardo DiCaprio dans un reboot de Titanic » et que Peter Claffey devrait être « James Bond ».

HBO a une fenêtre rare pour aller au bout

Le point qui calme un peu tout le monde, c’est que Parker précise que « rien de tout cela n’a été discuté avec HBO ». Donc, pour l’instant, on parle d’une ambition, pas d’un feu vert.

Mais le contexte joue pour la série. A Knight of the Seven Kingdoms est déjà un succès en streaming, la saison 2 est en tournage, et une saison 3 paraît au minimum très probable. La saison 2 est attendue en 2027 sur HBO et HBO Max, pendant que la saison 1 reste disponible sur HBO Max.

Ce qui se joue, au fond, dépasse le simple compteur de saisons. HBO a souvent eu des séries fantasy fortes, mais pas toujours le temps d’en raconter tout le trajet. Avec Dunk et Egg, il y a des décennies de vie commune à couvrir. Si la chaîne suit, elle tient peut-être enfin sa saga pensée pour durer, vraiment.