Avengers: Doomsday relance le flou sur l’équipe de Sam Wilson

Le premier visuel de Avengers: Doomsday réunit presque tout le MCU. Sauf qu’il laisse entière une question gênante: où est passée l’équipe de Sam Wilson ?

En bref Marvel montre enfin Doomsday

Sam Wilson reste sans vraie équipe visible

Le MCU paie son manque de liens

Six ans après Endgame, Marvel remet enfin un film Avengers au centre du jeu. Le souci, c’est que Avengers: Doomsday, attendu en décembre, rassemble beaucoup de monde sans clarifier une question pourtant basique: qui sont les Avengers de Sam Wilson ?

Un grand rassemblement, mais un trou au milieu

Le nouveau concept art signé Andy Park a un mérite, il donne tout de suite l’échelle. Doctor Doom, joué par Robert Downey Jr., trône au centre. Autour, on aperçoit Steve Rogers avec Mjolnir, puis Thor, Ant-Man, Shang-Chi, Shuri et M’Baku. Il y a aussi les Thunderbolts, les X-Men version Fox et les Fantastic Four du MCU.

Et puis il y a Sam Wilson, avec Falcon. Presque à part. C’est là que l’image devient étrange, parce que tous les autres ou presque renvoient à une équipe identifiable. Lui, non.

Le problème, c’est que Thunderbolts suggérait déjà une équipe

On pourrait se dire que le nouveau Captain America est encore en train de monter son groupe. Sauf que Thunderbolts racontait plutôt l’inverse. Sa scène post-générique montrait Sam Wilson poursuivant le groupe parce qu’il s’autoproclame New Avengers.

Bref, le film laissait entendre qu’un autre collectif existe déjà sous son impulsion. Si c’est bien le cas, Doomsday ne le montre pas. Et pour un film censé faire converger les Phases 4 à 6, ce n’est pas un détail.

Des Avengers possibles, jamais confirmés

Les noms évidents sont là, plus ou moins. Shang-Chi n’est pas loin, les héros du Wakanda non plus, et on peut facilement imaginer Ant-Man ou Thor dans l’orbite de Sam Wilson. Mais imaginer n’est pas confirmer.

Le visuel ne donne pas une impression d’équipe. Pas de dynamique commune, pas de placement qui raconte un lien. Et c’est un vrai souci, parce que deux héros, Sam Wilson et Falcon, ne peuvent pas à eux seuls représenter les Avengers face à une menace de cette taille.

Le vrai sujet dépasse Sam Wilson

Cette confusion dit surtout quelque chose de la saga du Multivers. Beaucoup de projets, peu de continuité lisible. Shang-Chi n’a eu qu’une vraie apparition, Shuri comme Black Panther aussi, et Sam Wilson lui-même n’a que deux passages dans cette période.

Du coup, Marvel vend un grand événement dans la lignée de Infinity War et Endgame, sans avoir vraiment construit les liens qui rendaient ces croisements satisfaisants. Voir tous ces personnages ensemble sera sans doute spectaculaire. Mais pour l’instant, ça ressemble moins à une équipe qu’à une addition de silhouettes. Et à moyen terme, c’est peut-être le plus gros défi du MCU.