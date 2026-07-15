Invincible avance déjà sur sa saison 6 avant le retour de la 5 en 2027

Alors que la saison 5 d’Invincible est attendue en 2027 sur Prime Video, J.K. Simmons a déjà lancé l’enregistrement de la saison 6.

En bref La saison 6 a déjà lancé ses voix

La saison 5 reste prévue pour 2027

Le rythme annuel semble tenir

Un pipeline qui se remet enfin à tourner

Ce qui compte ici, ce n’est pas seulement la saison 6. C’est le signal envoyé par Prime Video sur la machine Invincible.

Alors que la saison 5 est toujours en production pour une sortie en 2027, J.

K. Simmons, la voix de Omni-Man, a indiqué avoir « juste commencé à enregistrer » des passages de la saison 6. C’est tôt, oui. Mais dans l’animation, la prise de voix n’est qu’un premier domino, avant tout le reste, de la mise en scène aux finitions.

Et ce détail change pas mal de choses. Après le long trou entre les premières saisons, puis les soucis qui ont accompagné la troisième, la quatrième est arrivée plus vite. Les équipes avaient laissé entendre que la série viserait désormais une cadence annuelle. Avec des enregistrements déjà lancés pour la suite, cette promesse tient clairement mieux debout.

Pourquoi ce calendrier compte pour la suite

On pourrait voir ça comme une simple mise à jour de production. En réalité, c’est plus large.

Depuis le début, Invincible adapte assez fidèlement les comics signés Robert Kirkman, Ryan Ottley et Cory Walker. Or, après quatre saisons, la série n’a toujours pas atteint la moitié complète de son matériau d’origine. En gros, si le rythme reste stable, il y a encore beaucoup de route.

La conséquence est assez simple. Une saison 5 en 2027 ouvre logiquement la porte à une saison 6 en 2028. Et si l’adaptation garde cette trajectoire, l’ensemble pourrait s’étaler sur neuf, voire dix saisons. Pour une série animée de ce calibre, c’est ambitieux, mais pas absurde du tout.

La saison 5 prépare déjà son prochain gros conflit

Du côté du contenu, la prochaine étape commence aussi à se dessiner.

Une première image teaser de la saison 5 suggère une présence bien plus importante de Dinosaurus. Le personnage, doublé par Matthew Rhys, nommé récemment aux Emmy Awards pour Widow’s Bay, n’avait eu qu’un bref passage dans la saison 4. Cette fois, il devrait occuper le centre du conflit à venir.

Il y a aussi du mouvement dans le casting. Jack Quaid, qu’on a déjà vu dans The Boys et My Adventures with Superman, rejoint la série pour incarner Gravitator. Dans les comics, son rôle reste modeste. Mais l’adaptation animée aime parfois élargir certains éléments, justement pour surprendre ceux qui connaissent déjà l’œuvre sur le bout des doigts.

L’info du jour ne raconte pas seulement qu’une saison 6 existe. Elle montre qu’Invincible passe peut-être enfin d’une série brillante, mais irrégulière à une franchise animée pensée sur le temps long, avec tout ce que ça implique pour Prime Video et pour son public.