Absolute Batman en série animée, bonne nouvelle mais patience

La future série animée Absolute Batman avance chez DC Studios, avec Scott Snyder et Nick Dragotta impliqués. Mais la sortie n’est clairement pas pour demain.

En bref Absolute Batman avance bien chez DC Studios

Le projet reste en développement très précoce

Pas de date de sortie pour l’instant

L’info est bonne, mais il faut calmer tout de suite l’impatience. La future série animée Absolute Batman avance chez DC Studios et Warner Bros. Animation, sauf qu’elle en est encore à un stade très en amont. Autrement dit, le projet existe, il se construit, mais vous n’allez sans doute pas le voir de sitôt.

Un projet Batman qui compte vraiment chez DC

Cet été, lors du festival d’animation d’Annecy, DC Studios a dévoilé une nouvelle salve de séries animées en préparation. Dans le lot, Absolute Batman fait partie des annonces qui attirent l’œil, parce qu’on ne parle pas d’une adaptation détachée de son matériau d’origine.

Scott Snyder, scénariste de la série papier, occupe le poste de producteur exécutif et de showrunner. Nick Dragotta, son illustrateur, participe aussi comme producteur. Pour une adaptation de comics, ce n’est pas un détail. Ça change souvent la nature du projet, parce qu’on n’est plus dans une simple transposition, mais dans une prolongation contrôlée par ceux qui ont posé les bases.

Une adaptation plus ample, sans trahir le comic

En discutant du projet dans le podcast AIPT Comics, Scott Snyder a expliqué que la série viserait une version plus grande, plus riche et plus solide du comic à l’écran. Le choix visuel est déjà posé, ce sera de l’animation en CG, donc en images de synthèse.

Le plus intéressant est ailleurs. Snyder dit que le rendu ressemble au comic prenant vie en trois dimensions, « de la manière la plus cool possible ». Et surtout, il insiste sur un point très juste pour ce type d’adaptation, un grand moment en bande dessinée peut tenir dans une seule splash page, alors qu’en animation ce même impact peut devenir deux secondes de mouvement, de rythme, de mise en scène.

Résultat, la série doit élargir le premier arc sans le dénaturer. Snyder parle d’une expansion importante de cette première histoire, tout en restant fidèle à sa colonne vertébrale.

Pourquoi il ne faut pas attendre une diffusion rapide

Là, le signal est moins excitant. Le développement initial vient seulement de commencer. L’équipe travaille d’abord sur la bible de série, ce document qui fixe les règles du show, son ton, son univers, ses personnages, avant même de verrouiller le nombre d’épisodes.

Et quand une série en est là, la route reste longue. Pas de date. Pas même de fenêtre de sortie. Bon, ce n’est pas alarmant, mais ça repousse forcément les attentes.

Ce que ce calendrier dit de la stratégie de DC

Autour d’Absolute Batman, DC Studios développe aussi My Adventures with Green Lantern, une série centrée sur Krypto et un anime autour du Joker, entre autres. En gros, le studio remplit le pipeline, à des stades très différents.

Le cas Absolute Batman dit quelque chose d’assez simple. DC préfère visiblement poser les fondations avant d’accélérer, surtout sur un titre qui n’adapterait pour l’instant que le premier arc du comic. C’est plus lent, oui. Mais si la série fonctionne, ce temps pris aujourd’hui peut aussi laisser à la version papier l’espace nécessaire pour fabriquer une vraie suite à l’écran.