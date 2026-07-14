Star Trek : ce retour discret complique déjà Strange New Worlds

Supprimée presque aussitôt, une photo publiée par James Frain confirme le retour d’un visage clé de Star Trek. Et ce n’est pas un cameo anodin.

En bref James Frain a confirmé puis effacé son post

Sarek devrait revenir dans Strange New Worlds

La continuité avec Spock pose question

Le retour de Sarek dans Star Trek n’a rien d’un simple clin d’œil. Sur le papier, voir le père de Spock dans Star Trek: Strange New Worlds paraît presque évident. En pratique, c’est plus délicat, parce que la série hérite d’une relation familiale déjà abîmée par Star Trek: Discovery.

Un retour logique, mais pas tout à fait simple

Comme Strange New Worlds se déroule avant The Original Series, le retour de personnages plus anciens n’a rien d’étrange. Et Sarek, ambassadeur vulcain et père de Spock, a une place naturelle dans cet univers, d’autant que Ethan Peck y incarne justement Spock.

Mais il y a un accroc. Mia Kirshner est déjà revenue en saison 2 dans le rôle d’Amanda Grayson, la mère de Spock, sans que Sarek n’apparaisse. Or l’absence n’était pas anodine. Dans Discovery, il était établi que Sarek refusait de parler à son fils depuis son choix de rejoindre Starfleet plutôt que la Vulcan Science Academy.

La confirmation est venue d’un post vite effacé

Cette fois, l’info n’est pas arrivée par une annonce officielle. C’est James Frain, qui jouait déjà Sarek dans Discovery, qui a vendu la mèche sur Instagram. Selon ce qui a été rapporté, l’acteur a publié une photo de lui dans la peau du personnage, en expliquant qu’il était tenu au secret et qu’il se trouvait sur le plateau pour plusieurs choses.

Le message a ensuite été supprimé. Résultat ? Difficile de faire plus clair sans communiqué. Et quand un post disparaît aussi vite, on comprend que la publication a sans doute été un peu précipitée.

Sarek, un personnage central dans plusieurs époques de Star Trek

Ce retour pèse aussi parce que Sarek n’est pas un second rôle interchangeable. Dans The Original Series, il était incarné par Mark Lenard, qui a ensuite repris le personnage dans Star Trek III: The Search for Spock, Star Trek IV: The Voyage Home et Star Trek VI: The Undiscovered Country.

Il est aussi apparu dans deux épisodes de The Next Generation, a prêté sa voix au personnage dans The Animated Series, et Mark Lenard avait même joué un capitaine klingon différent dans Star Trek: The Motion Picture. Plus tard, Ben Cross a repris le rôle dans le reboot Star Trek de 2009. James Frain reste donc l’interprète le plus récent de Sarek.

Le vrai enjeu, c’est la relation cassée avec Spock

Dans Discovery, Sarek n’était pas seulement le père de Spock. La série montrait aussi sa proximité avec Michael Burnham, sa fille adoptive élevée sur Vulcain avec son épouse humaine Amanda Grayson. Il semblait même plus impliqué dans la trajectoire de Burnham que dans celle de son propre fils.

Si Strange New Worlds fait revenir Sarek, il faudra trancher. Soit la série respecte cette distance avec Spock, soit elle la réécrit un peu. Et c’est là que ce retour devient intéressant, parce qu’il touche moins à la nostalgie qu’à la mécanique intime de Star Trek et à sa continuité.