Le 18 décembre 2026 s’annonce rude pour Avengers: Doomsday en salles

Le même jour que Dune: Part Three, Avengers: Doomsday devra aussi composer avec Ray Gunn sur Netflix. Un embouteillage rare, et pas anodin.

En bref Trois films sci-fi visent le 18 décembre 2026

Netflix lance Ray Gunn face aux salles

Les fêtes seront déjà très encombrées

Le 18 décembre 2026 ressemble à un test grandeur nature pour Hollywood. Avengers: Doomsday, Dune: Part Three et Ray Gunn arrivent le même jour, avec une petite différence qui change tout : les deux premiers visent les cinémas, le troisième sort directement sur Netflix.

Un 18 décembre saturé de science-fiction

Sur le papier, on tient déjà un choc de calendrier assez absurde. Deux énormes blockbusters se partagent la même fenêtre en salles, ce qui promet des cinémas bondés et une lecture du box-office très surveillée. Et au milieu, Netflix glisse un film capable de capter ceux qui n’auront ni l’envie ni le temps d’aller au cinéma ce soir-là.

L’attente n’est pas la même pour tout le monde, et c’est précisément ce qui rend cette date intéressante. Marvel n’a plus l’élan automatique de l’après-Endgame, alors que la trilogie Dune de Denis Villeneuve a, elle, gagné en prestige depuis 2021.

Ray Gunn, l’outsider qui peut voler la conversation

Bon, commercialement, Ray Gunn part avec un handicap évident. C’est une histoire originale, pas une franchise géante, et sa sortie se fait hors des salles. Mais c’est aussi sa force.

Le film peut devenir le refuge parfait pour le public qui reste à la maison. Vous ouvrez l’appli, vous lancez le film, fini. Pas de séance à caler, pas de choix entre deux mastodontes. Et si sa performance commerciale sera forcément lue différemment de celle de Dune: Part Three ou Avengers: Doomsday, il peut très bien s’imposer dans la conversation, voire paraître plus solide que le film Marvel sur le terrain de la qualité.

Pourquoi Brad Bird change la donne

Ce n’est pas un projet sorti de nulle part. Brad Bird traîne Ray Gunn depuis les années 1990, avant que des soucis de développement et d’autres films ne le mettent de côté.

Entre-temps, le réalisateur a signé The Iron Giant, Ratatouille, The Incredibles, mais aussi Mission: Impossible – Ghost Protocol et Tomorrowland. Du coup, quand un cinéaste avec un tel parcours revient à un vieux projet personnel, on regarde ça autrement qu’une simple nouveauté de catalogue. Les premiers visuels vont dans ce sens, avec un vrai caractère.

Un décor noir, rétro et des fêtes déjà bouchées

Le film mélange science-fiction et film noir, dans un monde rétrofuturiste inspiré des années 1940 et 1950. On y suit un détective privé humain au milieu d’aliens, avec Sam Rockwell en tête d’affiche, entouré de Scarlett Johansson, Tom Waits et Patton Oswalt.

Et comme si le 18 décembre ne suffisait pas, la période des fêtes sera déjà chargée. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sort le 20 novembre 2026 et devrait encore peser plusieurs semaines plus tard. Violent Night 2 arrive le 4 décembre, puis Jumanji 4 débarque le 25 décembre, en plein deuxième week-end de Dune: Part Three et Avengers: Doomsday. Bref, la vraie bataille ne portera pas seulement sur qui gagne un vendredi, mais sur qui reste visible quand tout le monde sort en même temps.