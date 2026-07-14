The Batman Part II : Scarlett Johansson, vraie surprise finale

Un détail de tournage relance tout autour de Scarlett Johansson dans The Batman Part II : elle pourrait tenir un rôle bien plus central et dangereux que prévu.

En bref Scarlett Johansson pourrait jouer Poison Ivy

La piste Gilda Gold n’est plus sûre

Sortie prévue le 1ᵉʳ octobre 2027

Si la rumeur tient, Matt Reeves ne se contente pas d’ajouter un nom prestigieux à The Batman Part II. Il pourrait surtout remettre Poison Ivy au centre, mais sans la version flashy qu’on associe encore trop souvent au personnage.

Une version bien plus sombre de Poison Ivy

D’après des détails qui circulent depuis le plateau, Scarlett Johansson jouerait en réalité la grande antagoniste du film. Le portrait évoqué est assez précis, une tueuse en série fascinée par les plantes et qui utilise des toxines. Dit comme ça, on pense vite à Poison Ivy, sauf qu’ici le traitement serait beaucoup plus réaliste.

Elle s’en prendrait à l’élite de Gotham, avec, dans sa ligne de mire le chef d’une organisation secrète incarné par Charles Dance. C’est une piste intéressante, parce qu’elle colle à la manière dont Reeves a déjà ancré son univers, plus polar urbain que grand spectacle bariolé. Et clairement, pour ce monde-là, une Ivy toxique et méthodique a plus de sens qu’une version cartoon.

Pourquoi le nom de Johansson avait déjà fait tourner les théories

Avant ça, deux noms revenaient surtout pour Scarlett Johansson, Gilda Gold et Andrea Beaumont. La première hypothèse semblait logique si Sebastian Stan devait jouer Harvey Dent. La seconde intriguait pour une autre raison, voir ce que Matt Reeves pourrait faire de Phantasm avait de quoi piquer la curiosité.

Puis plusieurs échos avaient fini par installer l’idée d’une Johansson en Gilda. Ce choix restait cohérent, le personnage compte dans The Long Halloween, souvent cité comme une inspiration importante pour The Batman Part II.

Le jeu de piste autour de Sebastian Stan complique tout

Mais le dossier ne tient pas bien en place. Autour de Sebastian Stan, on a d’abord parlé de Harvey Dent, avant que d’autres bruits ne l’envoient vers Zsasz, le tueur en série.

La nouvelle version va dans ce sens, Stan jouerait bien Zsasz, pendant que Johansson prendrait le rôle de Poison Ivy. Bon, il y a un bémol. La personne à l’origine de ces détails explique que des noms de code étaient utilisés sur le tournage, donc une partie repose aussi sur ce qui a été vu et entendu sur place. Un modérateur de la page concernée aurait tout de même reçu des éléments de vérification avant publication, ce qui donne un peu plus de poids à l’ensemble.

Ce que cette rumeur change pour la suite

Si tout cela se confirmait, Zsasz apparaîtrait pour la première fois à l’écran, et Poison Ivy seulement pour la deuxième. Surtout, ce serait la première lecture vraiment sérieuse du personnage, très loin de la version camp jouée par Uma Thurman dans Batman et Robin.

Avec Penguin déjà dans le paysage, le film dessinerait une galerie de méchants plus sale, plus clinique, presque plus crédible. Ce n’est pas un petit détail de casting. C’est le genre de choix qui dit comment Matt Reeves veut faire grandir sa saga avant la sortie prévue le 1er octobre 2027.