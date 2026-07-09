The Batman 2 : pourquoi Sebastian Stan en tueur serait malin

Le casting supposé de The Batman Part II change de visage. Et si Sebastian Stan jouait finalement Victor Zsasz, l’idée a du sens pour Gotham.

En bref Sebastian Stan serait lié à Victor Zsasz

Brian Tyree Henry jouerait plutôt Harvey Dent

Rien d’officiel, mais l’idée colle au Gotham de Reeves

Le plus intéressant dans la rumeur autour de The Batman Part II, ce n’est pas seulement le nom de Sebastian Stan. C’est ce qu’elle dit du film. Si Matt Reeves veut garder son Gotham comme un polar sale, presque clinique, alors Victor Zsasz paraît bien plus logique que Harvey Dent.

Une rumeur de casting qui rebattait les cartes

Au départ, plusieurs médias avançaient que Sebastian Stan et Scarlett Johansson devaient incarner Harvey Dent et Gilda Dent. Puis Brian Tyree Henry a rejoint la distribution, et le journaliste Jeff Sneider, via The InSneider, a affirmé que la répartition aurait changé.

Dans cette nouvelle version, Henry jouerait finalement Dent, pendant que Stan basculerait vers Victor Zsasz, tueur en série bien connu des comics, qui grave une entaille sur sa propre peau pour chacune de ses victimes. Bon, rien n’est confirmé. Et les rumeurs de casting à Hollywood ont souvent la vie courte. Mais des photos diffusées en juillet 2026 montrent Stan le crâne rasé, un détail qui colle assez bien à l’apparence classique de Zsasz.

Victor Zsasz colle mieux au Gotham de Reeves

Créé en 1992 dans Shadow of the Bat #1 par Alan Grant et Norm Breyfogle, Zsasz a déjà traversé plusieurs adaptations. On l’a vu dans Batman Begins avec Tim Booth, dans Gotham sous les traits d’Anthony Carrigan, puis dans Birds of Prey avec Chris Messina. À chaque fois, sans vraie place pour exister.

Chez Reeves, ce serait différent. Le premier film traitait déjà Batman, joué par Robert Pattinson, comme un détective lancé sur la piste d’un tueur, Edward Nashton alias Riddler, incarné par Paul Dano. Repartir sur un autre prédateur humain prolongerait cette mécanique d’enquête, au lieu de casser la ligne avec un concept sans lien.

Et il y a un autre point. Reeves a présenté le grand antagoniste de la suite comme un personnage jamais adapté au cinéma, ce qui éloigne a priori Zsasz du rôle principal. Mais en menace secondaire, ça marche très bien. Si la Court of Owls, elle aussi évoquée par la rumeur, est dans le film, un Zsasz lâché comme diversion pendant qu’une conspiration plus large agit dans l’ombre, c’est franchement cohérent avec la construction en couches du premier film autour de Carmine Falcone, joué par John Turturro.

Harvey Dent serait solide, mais trop attendu

Sebastian Stan a le profil pour Harvey Dent. Sa carrière, de Bucky Barnes dans le Marvel Cinematic Universe à d’autres rôles plus ambigus, montre qu’il sait jouer la fracture morale. Il serait crédible en procureur modèle avant la chute.

Mais c’est justement le problème, c’est un choix sûr. Avec Zsasz, il aurait une page beaucoup plus blanche. Le personnage n’a jamais porté de grand récit, ni en prise de vues réelles ni en animation. Et le ton du Gotham de Reeves, très marqué par Se7en, gagnerait à accueillir un monstre plus brut, plus animal. Oui, Stan a déjà joué un tueur cannibale dans Fresh. Pas le même registre, quand même.

Pourquoi ça compte pour la suite

Le premier The Batman a rapporté 772,8 millions de dollars, soit environ 711 euros millions (772,8 millions de dollars), assez pour justifier un univers plus large. The Penguin a ensuite consolidé ce pari avec 24 nominations aux Emmy Awards, un Golden Globe, un Critics’ Choice Award, un Screen Actors Guild Award pour Colin Farrell, et un Emmy pour Cristin Milioti.

Du coup, la suite n’a pas seulement besoin d’un gros nom. Elle doit prouver que ce Gotham peut encore surprendre sans se trahir. Le tournage est en cours, et la sortie reste fixée au 1ᵉʳ octobre 2027. C’est loin. Mais ce genre de choix de casting dit déjà vers quel film on se dirige.