Pourquoi Evil Dead Burn mise sur le vrai feu plutôt que le CGI

Le réalisateur d’Evil Dead Burn assume un choix rare en 2026 : filmer le feu pour de vrai. Un parti pris esthétique, mais surtout physique.

En bref Sébastien Vanicek a tourné avec de vraies flammes

Le CGI ne recrée pas assez bien l’imperfection

Evil Dead Burn sort le 10 juillet 2026

Quand un film veut vous laisser lessivé en sortant de la salle, il ne peut pas tricher sur tout. Pour Evil Dead Burn, Sébastien Vanicek a donc choisi un cap très clair, utiliser du vrai feu plutôt que des flammes fabriquées en CGI.

Un feu réel pour une horreur qui reste tangible

Dans la saga Evil Dead, l’horreur a toujours eu quelque chose de concret, presque sale au bon sens du terme. Depuis le film original de Sam Raimi en 1981, puis avec les passages de Bruce Campbell ou Jane Levy, la série s’appuie sur des images qui semblent captées sur le moment, pas assemblées ensuite.

Pour Sébastien Vanicek, le titre même de Evil Dead Burn imposait cette logique. Il explique qu’il lui fallait du feu réel sur le plateau, parce que les effets pratiques sont au cœur de ce qui fait fonctionner Evil Dead. Et son argument va plus loin que le simple respect de la tradition. Selon lui, même quand le public ne repère pas immédiatement le numérique, il sent qu’un détail sonne faux, qu’une matière manque, qu’un plan perd en poids.

L’imperfection comme moteur visuel

Le point le plus intéressant est là. Sébastien Vanicek dit vouloir ces défauts du réel, ces petites irrégularités impossibles à reproduire parfaitement en images de synthèse. Le feu, comme le sang, bouge mal quand il est trop propre.

Son film, dit-il, parle aussi d’imperfections. D’où une mise en scène pensée comme un bloc cohérent, avec caméra portée, poussière, traces, saleté sur l’objectif. Pas juste pour faire joli. Pour donner à Evil Dead Burn une sensation physique et viscérale. Clairement, c’est le genre de choix qui change la texture d’un film avant même qu’on parle scénario.

Une franchise vivante parce qu’elle change de mains

On pouvait craindre une saga qui recycle ses gimmicks. C’est l’inverse qui se dessine. Après Fede Álvarez et Lee Cronin, Sébastien Vanicek ajoute sa propre patte, pendant que Francis Galluppi prépare déjà la suite.

Evil Dead Wrath a même déjà terminé son tournage pour une sortie prévue en 2028. Et Sébastien Vanicek ne s’attend pas à voir Francis Galluppi recopier quoi que ce soit. Il compare cette logique à la meilleure série de jeux vidéo, des œuvres très différentes, mais dans le même univers. L’image est simple, mais elle dit bien pourquoi la franchise tient encore.

Ce que Burn veut laisser au public

Au fond, le pari est presque économique. Sébastien Vanicek dit connaître le prix d’une place de cinéma et vouloir que les spectateurs repartent avec quelque chose de massif, une vraie secousse. Il espère les voir sortir de la séance « physiquement vidés », comme après des montagnes russes.

C’est ambitieux, quand même. Mais dans une époque où beaucoup d’images se lissent, choisir du feu réel pour fabriquer de l’intensité raconte aussi autre chose, la valeur d’une sensation qu’on ne compresse pas. Evil Dead Burn arrive en salles le 10 juillet 2026.