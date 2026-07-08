X-Men ’97 prépare déjà une autre équipe, et Emma Frost y compte

La saison 2 de X-Men ’97 ne relance pas seulement X-Force et X-Factor. Elle place aussi les pièces d’une autre équipe bien connue des comics.

En bref X-Men ’97 sème des indices autour de Generation X

Jubilee et Emma Frost sont au cœur du dispositif

Magneto pourrait remplacer Banshee comme mentor

Le plus intéressant dans la saison 2 de X-Men ’97, ce n’est peut-être pas ce qu’elle montre frontalement. C’est ce qu’elle installe en arrière-plan. Après trois épisodes, la série ne relance pas seulement X-Factor et ne braque pas seulement le projecteur sur X-Force, l’équipe de frappe de Cable. Elle semble aussi préparer Generation X, une autre branche très marquée années 90.

Le détail qui change la lecture de la saison

On pouvait croire que la montée en puissance de Jubilee servait juste à lui rendre justice. Ce serait déjà bien. Longtemps réduite à une mutante qui fait des feux d’artifice ambulants, elle prend ici une vraie épaisseur, surtout lors de l’évasion de la prison de X-Factor, qu’elle mène elle-même.

Mais il y a autre chose. Son nouveau look, clairement inspiré de son costume iconique de Generation X, ressemble à un signe plus qu’à un clin d’œil. Et dans une série qui pioche aussi consciemment dans l’histoire des X-Men, ce genre de détail n’arrive rarement par hasard.

Emma Frost au centre d’un futur conflit

L’autre pièce, c’est Emma Frost. La saison 2 insiste sur sa dimension hostile, ou au mieux franchement antagoniste. Elle trahit ouvertement X-Force au profit de X-Factor, ce qui place Jubilee dans une position très simple à comprendre, elle a désormais une vraie rancune contre elle.

Et c’est précisément là que la piste devient solide. Dans les comics, Emma Frost finit par fonder avec Banshee une seconde école de Xavier pour former une nouvelle génération de mutants. C’est ce cadre-là, Generation X, qui ferait de ce conflit un point de départ assez logique.

Les personnages sont déjà là

Ce n’est pas une théorie sortie de nulle part. L’épisode 2 de la saison 2 a déjà introduit en animation trois membres associés à Generation X, Synch, capable de reproduire les pouvoirs des autres, Monet St. Croix, liée à la mystérieuse entité Penance, et Chamber, dont les pouvoirs psychokinétiques ont ouvert un trou dans sa poitrine.

Résultat ? La série ne pose pas juste une ambiance. Elle met déjà des noms et des visages sur cette équipe. En parallèle, elle glisse aussi des mutants d’autres générations de « jeunes X-Men », comme Quentin Quire. Du coup, l’idée d’une version remixée de Generation X, plus large que celle des comics, tient franchement la route.

La vraie question, c’est qui dirigera l’école

Dans les comics, la réponse est simple, Emma Frost et Banshee. Dans X-Men ’97, ce serait presque trop sage. La série a déjà laissé entendre, dans l’épisode 3, que Magneto croit davantage à la rédemption et au changement que Charles Xavier. Il va même jusqu’à penser qu’il pourrait encadrer Apocalypse.

C’est là que ça devient intéressant à moyen terme. Si X-Men ’97 veut lancer une école pour jeunes mutants, avec Emma Frost en figure d’autorité, Magneto serait un choix bien plus dramatique que Banshee. Et, franchement, bien plus dans le ton de cette saison 2.